https://sputnik-georgia.ru/20220108/bidzina-ivanishvili-prodolzhaet-teryat-pozitsii-v-reytinge-forbes-263462186.html

Бидзина Иванишвили продолжает терять позиции в рейтинге Forbes

Бидзина Иванишвили продолжает терять позиции в рейтинге Forbes

Несмотря на это, основатель правящей партии Грузии остается самым богатым грузином 08.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-08T17:30+0400

2022-01-08T17:30+0400

2022-01-08T17:30+0400

новости

грузия

бидзина иванишвили

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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили ухудшил свои позиции в списке миллиардеров мира, следует из данных журнала Forbes.В новом рейтинге Иванишвили находится на 628 месте, в прошлом году же он занимал 589 строчку.При этом, по данным Forbes, состояние миллиардера за год не изменилось, и оценивается оно в 4,8 миллиарда долларов.Впервые грузинский миллиардер появился в списке богатейших людей мира в 2006 году с состоянием 3,9 миллиарда долларов (173-е место в мире). Его максимальный показатель — 143-я позиция в 2008 году. Тогда его состояние оценивалось в 6,4 миллиарда долларов.Бидзина Иванишвили сделал свое состояние в России в 1990-х годах, а после переехал в Грузию, где долгое время занимался благотворительной деятельностью. В 2011 году он заявил о своем намерении заняться политикой и основал партию "Грузинская мечта — демократическая Грузия", которая в коалиции с еще четырьмя партиями по итогам выборов в октябре 2012 года пришла к власти, сменив девятилетнее правление партии третьего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".Иванишвили спустя год после победы коалиции на парламентских выборах ушел из политики. Однако в мае 2018 года вернулся и занял пост председателя единственной правящей партии - "Грузинская мечта — демократическая Грузия". В 2021 году он вновь ушел из политики, заявив, что это навсегда. Тогда же он заявил, что передает большую часть активов благотворительному фонду.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, бидзина иванишвили