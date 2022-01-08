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Бидзина Иванишвили продолжает терять позиции в рейтинге Forbes
Бидзина Иванишвили продолжает терять позиции в рейтинге Forbes
Несмотря на это, основатель правящей партии Грузии остается самым богатым грузином 08.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-08T17:30+0400
2022-01-08T17:30+0400
новости
грузия
бидзина иванишвили
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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили ухудшил свои позиции в списке миллиардеров мира, следует из данных журнала Forbes.В новом рейтинге Иванишвили находится на 628 месте, в прошлом году же он занимал 589 строчку.При этом, по данным Forbes, состояние миллиардера за год не изменилось, и оценивается оно в 4,8 миллиарда долларов.Впервые грузинский миллиардер появился в списке богатейших людей мира в 2006 году с состоянием 3,9 миллиарда долларов (173-е место в мире). Его максимальный показатель — 143-я позиция в 2008 году. Тогда его состояние оценивалось в 6,4 миллиарда долларов.Бидзина Иванишвили сделал свое состояние в России в 1990-х годах, а после переехал в Грузию, где долгое время занимался благотворительной деятельностью. В 2011 году он заявил о своем намерении заняться политикой и основал партию "Грузинская мечта — демократическая Грузия", которая в коалиции с еще четырьмя партиями по итогам выборов в октябре 2012 года пришла к власти, сменив девятилетнее правление партии третьего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".Иванишвили спустя год после победы коалиции на парламентских выборах ушел из политики. Однако в мае 2018 года вернулся и занял пост председателя единственной правящей партии - "Грузинская мечта — демократическая Грузия". В 2021 году он вновь ушел из политики, заявив, что это навсегда. Тогда же он заявил, что передает большую часть активов благотворительному фонду.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, бидзина иванишвили

Бидзина Иванишвили продолжает терять позиции в рейтинге Forbes

17:30 08.01.2022
© Sputnik / Alexander ImedashviliБидзина Иванишвили
Бидзина Иванишвили - Sputnik Грузия, 1920, 08.01.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Несмотря на это, основатель правящей партии Грузии остается самым богатым грузином
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили ухудшил свои позиции в списке миллиардеров мира, следует из данных журнала Forbes.
В новом рейтинге Иванишвили находится на 628 месте, в прошлом году же он занимал 589 строчку.
При этом, по данным Forbes, состояние миллиардера за год не изменилось, и оценивается оно в 4,8 миллиарда долларов.
Впервые грузинский миллиардер появился в списке богатейших людей мира в 2006 году с состоянием 3,9 миллиарда долларов (173-е место в мире). Его максимальный показатель — 143-я позиция в 2008 году. Тогда его состояние оценивалось в 6,4 миллиарда долларов.
Бидзина Иванишвили сделал свое состояние в России в 1990-х годах, а после переехал в Грузию, где долгое время занимался благотворительной деятельностью. В 2011 году он заявил о своем намерении заняться политикой и основал партию "Грузинская мечта — демократическая Грузия", которая в коалиции с еще четырьмя партиями по итогам выборов в октябре 2012 года пришла к власти, сменив девятилетнее правление партии третьего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".
Иванишвили спустя год после победы коалиции на парламентских выборах ушел из политики. Однако в мае 2018 года вернулся и занял пост председателя единственной правящей партии - "Грузинская мечта — демократическая Грузия". В 2021 году он вновь ушел из политики, заявив, что это навсегда. Тогда же он заявил, что передает большую часть активов благотворительному фонду.
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