https://sputnik-georgia.ru/20220108/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-2-622-263458208.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 622

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 622

За последние 24 часа от коронавируса скончались 28 человек, выздоровели за сутки 1 126 человек 08.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-08T11:30+0400

2022-01-08T11:30+0400

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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 622. Скончались 28 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 956 032 случая заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 126 человек, а с начала пандемии – 911 666. Скончались 14 156.За сутки сделано 27 539 тестов, из которых 14 309 на антиген и 13 230 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 9,52%, за последние 14 дней – 7,01%, за последние семь дней – 8,65%.В стране всего привиты против коронавируса - 2 545 490 человек, за сутки сделали прививку - 7 699.В карантине в данное время находится 51 человек, в стационарах – 4 368, в карантинных отелях - 1 228.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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