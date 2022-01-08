https://sputnik-georgia.ru/20220108/goroskop-na-segodnya-9-yanvarya-2022-po-znakam-zodiaka-263452600.html

Гороскоп на сегодня 9 января 2022 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 9 января 2022 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на воскресенье, 9 января, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет воплотить в жизнь самые смелые идеи, сменить работу на более интересную, а кого ждет сложный день, полный проблем

2022-01-08T10:04+0400

2022-01-08T10:04+0400

2022-01-08T10:04+0400

астролог

астрология

гороскоп

астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1c/251856964_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_99ba5123487f38e6b86e9693ccc6dc1c.jpg

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 9 января, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.Овнов 9 января ждет удачный день - положительные тенденции обеспечат им сегодня успех в заключении сделок и коммерческих операций. При появлении дополнительных финансов, гороскоп знаку зодиака советует избавиться сначала от имеющихся долговых обязательств, а затем уже тратить по своему усмотрению. Семейных ожидают приятные хлопоты, а одиноких - романтический вечер.Тельцам 9 января следует сменить обстановку и развеяться. Обеспечить текущие потребности знаку зодиака помогут небольшие финансовые поступления. Настроение Тельцов сегодня будет неровным - им нужно сохранять спокойствие и не выплескивать негатив на окружающих. Гороскоп советует не скрывать свои эмоции от родных людей, поддержка которых сегодня понадобится.Близнецам 9 января нужно просто исполнять свои текущие обязанности. Знаку зодиака могут скоро понадобятся деньги, поэтому нужно подумать о дополнительном источнике дохода. Приятные новости ожидают сегодня семейных – их финансовое положение значительно улучшится. Гороскоп знаку зодиака советует не нервничать сегодня и не перенапрягаться, так как самочувствие может ухудшиться.Раков ждет благоприятный день – они смогут сегодня воплощать в жизнь давно намеченные планы. Гороскоп знаку зодиака рекомендует деликатно сегодня поставить на место родственников, которые постоянно лезут в личную жизнь со своими советами. Раки должны сегодня ограничить себя в еде и алкогольных напитках, чтобы избежать проблем со здоровьем.Львы 9 января примут участие в выгодном проекте – им понадобится довольно крупная сумма, поэтому гороскоп советует воздержаться от ненужных расходов. В целом день будет сложным, как физически, так и душевно, поэтому знаку зодиака нужно провести вечер спокойно в кругу семьи и друзей. Перегружать желудок сегодня не нужно, чтобы не вызвать обострения хронических заболеваний.Дев 9 января ожидает успех в деловом общении – они смогут заинтересовать сегодня спонсоров своими идеями. Удачный день и для личной жизни – гороскоп знаку зодиака рекомендует перевести отношения с партнером из дружеских в любовные. Девам нужно избегать сегодня интенсивных физических нагрузок и добавить в рацион продукты, богатые витамином С.Весов 9 января ждет сложный день – возможны серьезные конфликты и провокации. Эмоциональное состояние сегодня нестабильно, что может стать причиной усталости и раздражения, а также навредить карьере. Гороскоп знаку зодиака рекомендует провести вечер в кругу семьи. Самочувствие Весов может сегодня ухудшиться – лучшим лекарством станет прогулка на свежем воздухе.По гороскопу Скорпионам не следует принимать важные решения – им лучше дождаться более благоприятного периода. К финансам следует относится более бережливо, чтобы не столкнуться с денежными трудностями. Благодаря поддержке близких людей и ненавязчивой атмосфере день пролетит быстро, однако знаку зодиака нужно опасаться пакостей со стороны нечистоплотных коллег.Стрельцов 9 января ждет удачный день – они смогут проявить сегодня себя с блеском, однако не стоит забывать о границах своих возможностей. Благоприятно сегодня для романтических свиданий и налаживания отношений с партнером. Гороскоп знаку зодиака рекомендует уделить внимание своему рациону и помнить, что от качества питания зависит не только физическое здоровье, но и душевное состояние.Козероги 9 января смогут открыть в себе новые таланты и реализовать задуманные идеи. Возможны сегодня разногласия с домочадцами – гороскоп знаку зодиака советует проявить мудрость, чтобы не ссорится по пустякам и не доводить до конфликта. Козерогам желательно сократить физическую нагрузку и уделить больше внимания здоровому питанию. Одиноких ждет судьбоносная встреча.Водолеям 9 января благоприятно для любых финансовых операций – они смогут брать сегодня ссуды и делать вклады. Гороскоп представителям знака зодиака рекомендует не обострять ситуацию, если произойдет конфликт с партнером. Водолеям, чтобы поддерживать физическую форму, нужно ежедневно делать упражнения, при которых задействованы все мышцы тела.Рыбам 9 января следует воздержаться от новых проектов - активность им сегодня может только навредить. Финансовое положение знака зодиака значительно улучшится, но им не следует перегружаться и нервничать, чтобы не спровоцировать проблемы, связанные с сердечно-сосудистой системой. Гороскоп Рыбам советует отдохнуть на свежем воздухе, чтобы набраться сил и положительных эмоций.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

астролог, астрология, гороскоп, астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака