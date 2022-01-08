https://sputnik-georgia.ru/20220108/gruzinskiy-futbolist-ostaetsya-na-ukraine--transfer-v-slovakiyu-ne-sostoyalsya-263461300.html

Грузинский футболист остается на Украине – трансфер в Словакию не состоялся

Грузинский футболист остается на Украине – трансфер в Словакию не состоялся

Цитаишвили на правах аренды останется в "Черноморце" до конца сезона – cрок соглашения истекает в июне этого года 08.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-08T15:01+0400

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ТБИЛИСИ, 8 янв – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу Георгий Цитаишвили до конца сезона останется в одесском "Черноморце", сообщает издание Footboom. Трансфер футболиста в "Слован" из Братиславы (Словакия) – не состоялся.Права на 21-летнего футболиста принадлежат киевскому "Динамо". В зимнее трансферное окно в СМИ появились слухи о том, что услугами Цитаишвили заинтересовался словацкий "Слован". Однако гендиректор клуба из Братиславы Иван Кмотрик опроверг данную информацию.Таким образом, Цитаишвили на правах аренды останется в "Черноморце" до конца сезона. Срок арендного соглашения между одесским клубом и киевским "Динамо" истекает в июне этого года.В первой части текущего сезона Цитаишвили провел за "Черноморец" 13 матчей, в которых забил один гол и получил три желтых карточки.Что касается слухов об интересе "Слована" к Цитаишвили, они появились на фоне того, что клуб из Братиславы возглавляет бывший наставник сборной Грузии – Владимир Вайсс, а в команде играют два игрока национальной команды – Гурам Кашия и Джаба Канкава.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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