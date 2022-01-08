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Как Актау приводят в порядок после беспорядков в Казахстане - видео
Как Актау приводят в порядок после беспорядков в Казахстане - видео
В казахстанском городе Актау завершились митинги. Протестующие уже разобрали железные конструкции, юрты и отогнали грузовик, который использовали как сцену для... 08.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-08T16:43+0400
2022-01-08T16:43+0400
2022-01-08T16:55+0400
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казахстан
мультимедиа
беспорядки
акции протеста
ситуация в казахстане
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Люди начали расходиться и приводить в порядок территорию центральной площади. Но несколько человек отказались покидать место протестов. Тогда подключились полицейские: они увезли несогласных с площади. Постепенно жизнь в Актау налаживается. В городе уже заработал мобильный интернет. А в банкоматах должна появиться наличка. Власти пообещали, что деньги поступят сразу в несколько областей страны, "по ходу стабилизации обстановки". ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура.
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видео, казахстан, мультимедиа, беспорядки, акции протеста, видео, ситуация в казахстане
Как Актау приводят в порядок после беспорядков в Казахстане - видео
16:43 08.01.2022 (обновлено: 16:55 08.01.2022)
В казахстанском городе Актау завершились митинги. Протестующие уже разобрали железные конструкции, юрты и отогнали грузовик, который использовали как сцену для выступлений. Кадры из Актау - в видео Sputnik
Люди начали расходиться и приводить в порядок территорию центральной площади. Но несколько человек отказались покидать место протестов. Тогда подключились полицейские: они увезли несогласных с площади.
Постепенно жизнь в Актау налаживается. В городе уже заработал мобильный интернет. А в банкоматах должна появиться наличка. Власти пообещали, что деньги поступят сразу в несколько областей страны, "по ходу стабилизации обстановки".
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура.