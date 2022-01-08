https://sputnik-georgia.ru/20220108/kak-aktau-privodyat-v-poryadok-posle-besporyadkov-v-kazakhstane---video-263464795.html

Как Актау приводят в порядок после беспорядков в Казахстане - видео

Как Актау приводят в порядок после беспорядков в Казахстане - видео

В казахстанском городе Актау завершились митинги. Протестующие уже разобрали железные конструкции, юрты и отогнали грузовик, который использовали как сцену для... 08.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-08T16:43+0400

2022-01-08T16:43+0400

2022-01-08T16:55+0400

видео

казахстан

мультимедиа

беспорядки

акции протеста

ситуация в казахстане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/08/263464746_0:0:2425:1364_1920x0_80_0_0_62cdbbc109bacac4cda0f1dcc2ad0aa4.png

Люди начали расходиться и приводить в порядок территорию центральной площади. Но несколько человек отказались покидать место протестов. Тогда подключились полицейские: они увезли несогласных с площади. Постепенно жизнь в Актау налаживается. В городе уже заработал мобильный интернет. А в банкоматах должна появиться наличка. Власти пообещали, что деньги поступят сразу в несколько областей страны, "по ходу стабилизации обстановки". ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура.

казахстан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, казахстан, мультимедиа, беспорядки, акции протеста, видео, ситуация в казахстане