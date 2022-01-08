https://sputnik-georgia.ru/20220108/kak-splanirovat-novyy-god--5-sovetov-ot-psikhologov-263463522.html

Как спланировать новый год – 5 советов от психологов

Как спланировать новый год – 5 советов от психологов

Новогодние праздники - пора, когда принято подводить итоги и строить планы на будущее 08.01.2022, Sputnik Грузия

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Начало нового года – отличное время для того, чтобы попытаться что-то изменить в своей жизни, начать предпринимать шаги для осуществления заветных желаний или хотя бы для изменения образа жизни, которым вы недовольны. Не так просто начать жизнь с чистого листа, для этого требуется множество усилий и четкий план действий.Известно, что в декабре увеличивается количество визитов к психологам, что вполне логично, ведь многие не хотят идти в новый год со старыми проблемами.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете основные рекомендации, которые дают психологи людям, желающим правильно спланировать новый год. Рекомендации простые на первый взгляд, но достаточно сложные в исполнении. Главное - желание.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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