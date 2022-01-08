https://sputnik-georgia.ru/20220108/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-8-yanvarya-2022-263403623.html

Какой сегодня церковный праздник: 8 января 2022

Какой сегодня церковный праздник: 8 января 2022

По православному церковному календарю, 8 января 2022 отмечают Собор Пресвятой Богородицы, а также день памяти Святых Евфимия, Евареста, Константина и других

2022-01-08T01:00+0400

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Собор Пресвятой БогородицыПо церковному календарю, 8 января отмечают Собор Пресвятой Богородицы - праздник православная церковь отмечает на следующий день после Рождества Христова.Собором Пресвятой Богородицы праздник называется, потому что в этот день почитают Святых, имеющих непосредственное отношение к празднику Рождества Христова.Вспоминают в этот день Святого Иосифа - старца, который на протяжении долгого времени помогал Деве Марии. Он первым увидел новорожденного Иисуса, помог Богородице бежать от Ирода и его приспешников в Египет.Иосиф многим пожертвовал ради того, чтобы Христос мог воплотить предсказания в жизнь и исполнить свое предназначение.В праздник Собора Пресвятой Богородицы вспоминают также царя Давида - прямого родственника Христа, и Святого Иакова, брата Спасителя, сына Святого Иосифа Обручника от первого брака.Святой Иаков вместе со своим отцом сопровождал Богородицу и Богомладенца при бегстве в Египет.Праздник Собора Пресвятой Богородицы имеет древнее происхождение – его установили в ранние времена Христианской Церкви.Праздновать Собор Пресвятой Богородицы на следующий день после Рождества Христова было решено на VI Вселенском Соборе, который состоялся в 681 году.Епископ СардийскийПо церковному календарю, 8 января поминают священномученика Евфимия, епископа Сардийского, пострадавшего за веру.За добродетельную жизнь будущего Святого избрали епископом Сардийским в период правления византийского императора Константина Багрянородного (780 - 797) и императрицы Ирины (797 - 802).Святителя, когда на престол взошел иконоборец Никифор I (802 - 811), вместе с другими православными иерархами сослали на остров Паталарею, где он долго томился, а затем в город Асс.Епископа Евфимия безуспешно принуждал отказаться от иконопочитания и Михаил II Косноязычный (820 - 829). В третий раз священномученика сослали на остров Крит. Жестоким пыткам подверг Святого император-иконоборец Феофил (829 - 842) - через несколько дней святитель Евфимий скончался.Константин СинадскийПо церковному календарю, 8 января поминают преподобного Константина Синадского, жившего в VIII веке.Родился будущий Святой в городе Синад в еврейской семье. С детства он заинтересовался христианской верой и в ранней юности ушел от родителей в обитель, где был крещен с именем Константин и принял постриг. Прожив богоугодную жизнь, преподобный мирно скончался.Еварест СтудитПо церковному календарю, 8 января поминают преподобного Евареста Студита.Родился будущий Святой в знатной семье в Галатии. С юных лет Еварест стремился к монашеской жизни. Удалившись в Студийский монастырь, он строго постился и молился, а также носил железные вериги. Преподобный скончался в 825 году – ему было 75 лет.ИмениныПо церковному календарю, 8 января именины отмечают Августа, Анфиса, Агриппина, Мария, Александр, Василий, Дмитрий, Григорий, Ефим, Исаак, Леонид, Константин, Михаил, Никодим и Николай.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20190731/Obretenie-moschey-Serafima-Sarovskogo-zhitie-i-chudesa-prepodobnogo-246107751.html

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религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников