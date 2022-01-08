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Ковид-статистика в Грузии: где больше всего заражений по регионам
Ковид-статистика в Грузии: где больше всего заражений по регионам
Больше половины новых случаев инфицирования коронавирусом в Грузии приходится на столицу 08.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-08T14:00+0400
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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Грузинские медики из 2 622 случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 1 597 фактов, сообщает пресс-служба Национального центра по контролю заболеваний Грузии.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:За последние сутки в Грузии зафиксировано 2 622 новых случая инфицирования COVID-19, вылечились 1 126 пациентов, скончались 28.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 956 032 случая заболевания коронавирусом, 14 146 стали жертвами COVID-19, вылечились – 911 666.В стране за последние 24 часа сделано 27 539 тестов на коронавирус: 14 309 – на антиген и 13 290– ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных по данным за сутки составляет 9,52%, за две недели – 7,01%, за семь дней – 8,65%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Новый штамм COVID-19 "омикрон" был зафиксирован в стране 20 декабря 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Ковид-статистика в Грузии: где больше всего заражений по регионам

14:00 08.01.2022
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - люди на улице в масках
Эпидемия коронавируса - люди на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 08.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Больше половины новых случаев инфицирования коронавирусом в Грузии приходится на столицу
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Грузинские медики из 2 622 случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 1 597 фактов, сообщает пресс-служба Национального центра по контролю заболеваний Грузии.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Аджария – 343
Имерети – 179
Шида Картли – 111
Кахети – 101
Квемо Картли – 84
Самегрело - Земо Сванети – 78
Гурия – 48
Мцхета-Мтианети – 48
Самцхе-Джавахети – 30
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 3
За последние сутки в Грузии зафиксировано 2 622 новых случая инфицирования COVID-19, вылечились 1 126 пациентов, скончались 28.
Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 956 032 случая заболевания коронавирусом, 14 146 стали жертвами COVID-19, вылечились – 911 666.
В стране за последние 24 часа сделано 27 539 тестов на коронавирус: 14 309 – на антиген и 13 290– ПЦР-тестов.
Доля инфицированных в общем числе протестированных по данным за сутки составляет 9,52%, за две недели – 7,01%, за семь дней – 8,65%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Новый штамм COVID-19 "омикрон" был зафиксирован в стране 20 декабря 2021 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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