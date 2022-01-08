https://sputnik-georgia.ru/20220108/legendarnye-sukhishvili-stantsuyut-v-tbilisi-na-staryy-novyy-god-263454311.html

Легендарные "Сухишвили" станцуют в Тбилиси на Старый Новый год

Легендарные "Сухишвили" станцуют в Тбилиси на Старый Новый год

Культовый ансамбль представит свою традиционную программу, с которой уже который год покоряет мир 08.01.2022, Sputnik Грузия

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2022-01-08T10:32+0400

культура

грузия

тбилиси

концерт

нино рамишвили

илико сухишвили

нино сухишвили

культурная жизнь грузии

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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Национальный балет Грузии "Сухишвили" даст концерт 14 января в Новом театре имени Васо Абашидзе в Тбилиси.Культовый ансамбль покажет зрителям свою традиционную программу, однако на этот раз посвятит вечер 110-летию со дня рождения Солико Вирсаладзе, знаменитого театрального художника.Основатели "Сухишвили" – профессиональные танцоры, супруги Илико Сухишвили и Нино Рамишвили – начали возрождать грузинский танцевальный фольклор сразу после Второй мировой войны. Грузинский национальный балет им. Сухишвили и Рамишвили был основан в 1945 году. Это был первый профессиональный ансамбль в Грузии, на примере которого создавались все последующие.Сегодня всемирно известным ансамблем руководит уже третье поколение династии Сухишвили-Рамишвили. С 2007 года художественным руководителем ансамбля является Илико Сухишвили-младший, а директором - Нино Сухишвили.Ансамбль осуществил инновационную в грузинском танце реформу, приближенную к так называемым принципам "модерн-балета". Но, несмотря на это, по сути, это грузинская национальная хореография - поставленные ансамблем танцы основаны на грузинском фольклоре.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, грузия, тбилиси, концерт, нино рамишвили, илико сухишвили, нино сухишвили, культурная жизнь грузии