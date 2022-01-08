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https://sputnik-georgia.ru/20220108/nezavisimyy-ekspert-ne-osparivaet-rezultaty-meditsinskoy-ekspertizy-operatora-tv-pirveli-263466485.html
Независимый эксперт не оспаривает результаты медицинской экспертизы оператора "ТВ Пирвели"
Независимый эксперт не оспаривает результаты медицинской экспертизы оператора "ТВ Пирвели"
Он исключил, что полученные Лашкарава во время беспорядков в Тбилиси 5 июля травмы могли спровоцировать ухудшение его состояния 08.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-08T18:31+0400
2022-01-08T18:31+0400
общество
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грузия
смерть грузинского журналиста лексо лашкарава: версии и реакция
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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Независимый эксперт Александр Геджадзе согласен с выводами Национального бюро экспертизы имени Левана Самхараули по поводу причин смерти оператора "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава.Накануне МВД Грузии обнародовало заключение экспертизы тела Лашкарава, скончавшегося 11 июля прошлого года, согласно которому причиной смерти телеоператора стала передозировка героином.При этом он исключил, что полученные Лашкарава 5 июля травмы могли спровоцировать ухудшение его состояния.Эксперт также пояснил, что не мог говорить о заключении пока его не обнародует следствие, так как заказчиком экспертизы юридически был следственный орган.Между тем адвокаты семьи Лашкарава недовольны тем, что результаты экспертизы, известные МВД Грузии, не были отправлены семье.Более того, по словам адвокатов, семья в течение 4 часов после того, как забрали тело Лашкарава 11 июля, не знала, где оно находится и какие манипуляции с ним проводились. Сомнения защиты вызвал и факт, что МВД Грузии отказалось подключать к вскрытию иностранных экспертов, как этого требовала семья.Лашкарава скончался дома через шесть дней после того, как был жестоко избит противниками ЛГБТ во время беспорядков в Тбилиси 5 июля 2021 года. На акции оператор получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, он был прооперирован и несколько дней провел в больнице.Смерть Лашкарава вызвала большой общественный резонанс. Журналисты оппозиционных телеканалов вышли на акцию протеста и потребовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Они заявили, что Лашкарава скончался от полученных во время беспорядков травм.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, происшествия, новости, грузия, смерть грузинского журналиста лексо лашкарава: версии и реакция

Независимый эксперт не оспаривает результаты медицинской экспертизы оператора "ТВ Пирвели"

18:31 08.01.2022
© photo: Sputnik / Alex ShlamovТраурная акция в память о погибшем операторе Лексо Лашкарава 2 декабря 2021 года
Траурная акция в память о погибшем операторе Лексо Лашкарава 2 декабря 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 08.01.2022
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
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Он исключил, что полученные Лашкарава во время беспорядков в Тбилиси 5 июля травмы могли спровоцировать ухудшение его состояния
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Независимый эксперт Александр Геджадзе согласен с выводами Национального бюро экспертизы имени Левана Самхараули по поводу причин смерти оператора "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава.
Накануне МВД Грузии обнародовало заключение экспертизы тела Лашкарава, скончавшегося 11 июля прошлого года, согласно которому причиной смерти телеоператора стала передозировка героином.
"Я проанализировал и изучил предоставленные мне данные и пришел к окончательному выводу, что в конкретном случае причиной смерти Лексо Лашкарава является вызванная потреблением героина интоксикация, что обусловило острую сердечно-сосудистую и дыхательную недостаточность", - сказал Геджадзе, который во время вскрытия представлял телекомпанию "ТВ Пирвели".
При этом он исключил, что полученные Лашкарава 5 июля травмы могли спровоцировать ухудшение его состояния.
Эксперт также пояснил, что не мог говорить о заключении пока его не обнародует следствие, так как заказчиком экспертизы юридически был следственный орган.
Между тем адвокаты семьи Лашкарава недовольны тем, что результаты экспертизы, известные МВД Грузии, не были отправлены семье.
Более того, по словам адвокатов, семья в течение 4 часов после того, как забрали тело Лашкарава 11 июля, не знала, где оно находится и какие манипуляции с ним проводились. Сомнения защиты вызвал и факт, что МВД Грузии отказалось подключать к вскрытию иностранных экспертов, как этого требовала семья.
Лашкарава скончался дома через шесть дней после того, как был жестоко избит противниками ЛГБТ во время беспорядков в Тбилиси 5 июля 2021 года. На акции оператор получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, он был прооперирован и несколько дней провел в больнице.
Смерть Лашкарава вызвала большой общественный резонанс. Журналисты оппозиционных телеканалов вышли на акцию протеста и потребовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Они заявили, что Лашкарава скончался от полученных во время беспорядков травм.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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