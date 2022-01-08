https://sputnik-georgia.ru/20220108/nochnym-klubam-v-gruzii-razreshili-rabotat-do-9-yanvarya-263455875.html
Ночным клубам в Грузии разрешили работать до 9 января
Ночным клубам в Грузии разрешили работать до 9 января
Власти пошли на уступки, однако клубы должны будут соблюдать определенные рекомендации 08.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-08T09:01+0400
2022-01-08T09:01+0400
2022-01-08T09:01+0400
экономика
новости
грузия
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24790/75/247907515_0:378:1101:997_1920x0_80_0_0_29cfa0c01f35b44c3a99143133604fe0.jpg
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Ночным клубам в Грузии и пространствам по прослушиванию электронной музыки разрешили работать до 06:00 часов 9 января - соответствующие изменения вошли в постановление правительства "О правилах изоляции и карантина".Ночные клубы в Грузии закрылись в марте 2020 года после того, как в стране появились первые заболевшие коронавирусом. С тех пор развлекательным заведениям, в отличие от ресторанов, фитнес-клубов, театров и т. д., так и не разрешили возобновить работу.В последнее время власти Грузии пытались договориться с владельцами ночных клубов, чтобы прийти к единому соглашению по поводу условий работы в пандемию коронавируса. Владельцы ночных клубов заявили, что, несмотря на запрет, намерены проводить мероприятия с соблюдением правил безопасности против коронавируса, а в случае санкций обещали прибегнуть к акциям протеста.При этом, во время работы клубы должны будут соблюдать определенные рекомендации. В частности, в ночной клуб смогут попасть только 60% от максимальной вместимости клуба при проверке температуры и только с ковид-паспортом.Между тем весь персонал обязан быть в перчатках и масках, а в залах каждые два часа проводиться дезинфекция.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24790/75/247907515_0:275:1101:1100_1920x0_80_0_0_54f55b9ebdff5eed20285e0dce679f85.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, грузия, тбилиси
Ночным клубам в Грузии разрешили работать до 9 января
Власти пошли на уступки, однако клубы должны будут соблюдать определенные рекомендации
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik.
Ночным клубам в Грузии и пространствам по прослушиванию электронной музыки разрешили работать до 06:00 часов 9 января - соответствующие изменения вошли в постановление правительства "О правилах изоляции и карантина
".
Ночные клубы в Грузии закрылись в марте 2020 года после того, как в стране появились первые заболевшие коронавирусом. С тех пор развлекательным заведениям, в отличие от ресторанов, фитнес-клубов, театров и т. д., так и не разрешили возобновить работу.
В последнее время власти Грузии пытались договориться с владельцами ночных клубов, чтобы прийти к единому соглашению по поводу условий работы в пандемию коронавируса. Владельцы ночных клубов заявили, что, несмотря на запрет, намерены проводить мероприятия с соблюдением правил безопасности против коронавируса, а в случае санкций обещали прибегнуть к акциям протеста.
Так вот, согласно новому постановлению, период с 7 января по 06:00 9 января будет исключением из правил. По истечении этого периода ночные клубы в Грузии вновь закроются.
При этом, во время работы клубы должны будут соблюдать определенные рекомендации. В частности, в ночной клуб смогут попасть только 60% от максимальной вместимости клуба при проверке температуры и только с ковид-паспортом.
Между тем весь персонал обязан быть в перчатках и масках, а в залах каждые два часа проводиться дезинфекция.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.