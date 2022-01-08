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Ночным клубам в Грузии разрешили работать до 9 января
Ночным клубам в Грузии разрешили работать до 9 января
Власти пошли на уступки, однако клубы должны будут соблюдать определенные рекомендации 08.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-08T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Ночным клубам в Грузии и пространствам по прослушиванию электронной музыки разрешили работать до 06:00 часов 9 января - соответствующие изменения вошли в постановление правительства "О правилах изоляции и карантина".Ночные клубы в Грузии закрылись в марте 2020 года после того, как в стране появились первые заболевшие коронавирусом. С тех пор развлекательным заведениям, в отличие от ресторанов, фитнес-клубов, театров и т. д., так и не разрешили возобновить работу.В последнее время власти Грузии пытались договориться с владельцами ночных клубов, чтобы прийти к единому соглашению по поводу условий работы в пандемию коронавируса. Владельцы ночных клубов заявили, что, несмотря на запрет, намерены проводить мероприятия с соблюдением правил безопасности против коронавируса, а в случае санкций обещали прибегнуть к акциям протеста.При этом, во время работы клубы должны будут соблюдать определенные рекомендации. В частности, в ночной клуб смогут попасть только 60% от максимальной вместимости клуба при проверке температуры и только с ковид-паспортом.Между тем весь персонал обязан быть в перчатках и масках, а в залах каждые два часа проводиться дезинфекция.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, тбилиси

Ночным клубам в Грузии разрешили работать до 9 января

09:01 08.01.2022
© photo: Zitto DJ/ FBГрузинский диджей Zitto
Грузинский диджей Zitto - Sputnik Грузия, 1920, 08.01.2022
© photo: Zitto DJ/ FB
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Власти пошли на уступки, однако клубы должны будут соблюдать определенные рекомендации
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Ночным клубам в Грузии и пространствам по прослушиванию электронной музыки разрешили работать до 06:00 часов 9 января - соответствующие изменения вошли в постановление правительства "О правилах изоляции и карантина".
Ночные клубы в Грузии закрылись в марте 2020 года после того, как в стране появились первые заболевшие коронавирусом. С тех пор развлекательным заведениям, в отличие от ресторанов, фитнес-клубов, театров и т. д., так и не разрешили возобновить работу.
В последнее время власти Грузии пытались договориться с владельцами ночных клубов, чтобы прийти к единому соглашению по поводу условий работы в пандемию коронавируса. Владельцы ночных клубов заявили, что, несмотря на запрет, намерены проводить мероприятия с соблюдением правил безопасности против коронавируса, а в случае санкций обещали прибегнуть к акциям протеста.

Так вот, согласно новому постановлению, период с 7 января по 06:00 9 января будет исключением из правил. По истечении этого периода ночные клубы в Грузии вновь закроются.

При этом, во время работы клубы должны будут соблюдать определенные рекомендации. В частности, в ночной клуб смогут попасть только 60% от максимальной вместимости клуба при проверке температуры и только с ковид-паспортом.
Между тем весь персонал обязан быть в перчатках и масках, а в залах каждые два часа проводиться дезинфекция.
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