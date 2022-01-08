https://sputnik-georgia.ru/20220108/novaya-programma-sotsialnoy-reabilitatsii-utverzhdena-v-gruzii--podrobnosti-263458969.html

Новая программа социальной реабилитации утверждена в Грузии – подробности

Новая программа социальной реабилитации утверждена в Грузии – подробности

Общий бюджет программы составляет почти миллион долларов и включает в себя разностороннюю помощь лицам с ОВЗ 08.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-08T12:30+0400

2022-01-08T12:30+0400

2022-01-08T12:30+0400

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ТБИЛИСИ, 8 янв - Sputnik. Правительство Грузии утвердило новую программу социальной реабилитации на 2022 год, которая предусматривает ряд пунктов помощи самой нуждающейся части населения и лицам с ОВЗ.Финансироваться программа будет из государственного бюджета, а контроль за ней осуществит Минздрав Грузии. Общий бюджет программы составляет 2,9 миллиона лари (938 тысяч долларов).Программа социальной реабилитации включает в себя ряд подпрограмм: работу дневных центров; обеспечение лиц с ОВЗ колясками, ортопедическими протезами и работой; обеспечение лиц с глухотой или отсутствием слуха слуховыми аппаратами и смартфонами; обеспечение слабовидящих костылями, палками, опорами для передвижения и очками.Кроме того, программа включает в себя компонент патронажной заботы о лицах с ОВЗ и престарелых и помощь участникам войн.Для того, чтобы получить помощь, необходимо будет представить заявление и зарегистрироваться для участия в конкретной подпрограмме. При этом соискатели помощи должны будут представить необходимые дополнительные документы в случае необходимости.После регистрации и одобрения заявления помощь будет оказана в течение месяца.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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