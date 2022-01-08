Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220108/novaya-programma-sotsialnoy-reabilitatsii-utverzhdena-v-gruzii--podrobnosti-263458969.html
Новая программа социальной реабилитации утверждена в Грузии – подробности
Новая программа социальной реабилитации утверждена в Грузии – подробности
Общий бюджет программы составляет почти миллион долларов и включает в себя разностороннюю помощь лицам с ОВЗ 08.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-08T12:30+0400
2022-01-08T12:30+0400
общество
новости
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/03/262571170_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_91b3cbd67221f59b2e5163f301aefa01.jpg
ТБИЛИСИ, 8 янв - Sputnik. Правительство Грузии утвердило новую программу социальной реабилитации на 2022 год, которая предусматривает ряд пунктов помощи самой нуждающейся части населения и лицам с ОВЗ.Финансироваться программа будет из государственного бюджета, а контроль за ней осуществит Минздрав Грузии. Общий бюджет программы составляет 2,9 миллиона лари (938 тысяч долларов).Программа социальной реабилитации включает в себя ряд подпрограмм: работу дневных центров; обеспечение лиц с ОВЗ колясками, ортопедическими протезами и работой; обеспечение лиц с глухотой или отсутствием слуха слуховыми аппаратами и смартфонами; обеспечение слабовидящих костылями, палками, опорами для передвижения и очками.Кроме того, программа включает в себя компонент патронажной заботы о лицах с ОВЗ и престарелых и помощь участникам войн.Для того, чтобы получить помощь, необходимо будет представить заявление и зарегистрироваться для участия в конкретной подпрограмме. При этом соискатели помощи должны будут представить необходимые дополнительные документы в случае необходимости.После регистрации и одобрения заявления помощь будет оказана в течение месяца.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/03/262571170_70:0:1209:854_1920x0_80_0_0_82df112bc1f3f3cdf38a5cc786fd9ca2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия

Новая программа социальной реабилитации утверждена в Грузии – подробности

12:30 08.01.2022
© photo: Sputnik / Alex ShlamovАкция в центре столицы Грузии в честь Международного дня людей с ОВЗ 3 декабря 2021 года
Акция в центре столицы Грузии в честь Международного дня людей с ОВЗ 3 декабря 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 08.01.2022
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Подписаться на
Общий бюджет программы составляет почти миллион долларов и включает в себя разностороннюю помощь лицам с ОВЗ
ТБИЛИСИ, 8 янв - Sputnik. Правительство Грузии утвердило новую программу социальной реабилитации на 2022 год, которая предусматривает ряд пунктов помощи самой нуждающейся части населения и лицам с ОВЗ.
Финансироваться программа будет из государственного бюджета, а контроль за ней осуществит Минздрав Грузии. Общий бюджет программы составляет 2,9 миллиона лари (938 тысяч долларов).
Программа социальной реабилитации включает в себя ряд подпрограмм: работу дневных центров; обеспечение лиц с ОВЗ колясками, ортопедическими протезами и работой; обеспечение лиц с глухотой или отсутствием слуха слуховыми аппаратами и смартфонами; обеспечение слабовидящих костылями, палками, опорами для передвижения и очками.
Кроме того, программа включает в себя компонент патронажной заботы о лицах с ОВЗ и престарелых и помощь участникам войн.
Для того, чтобы получить помощь, необходимо будет представить заявление и зарегистрироваться для участия в конкретной подпрограмме. При этом соискатели помощи должны будут представить необходимые дополнительные документы в случае необходимости.
После регистрации и одобрения заявления помощь будет оказана в течение месяца.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:30Новая программа социальной реабилитации утверждена в Грузии – подробности
12:01Назарбаев призвал народ сплотиться вокруг президента Казахстана
11:30Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 622
11:01Экс-председатель Комитета нацбезопасности Казахстана задержан по подозрению в госизмене
10:38Зимний Батуми в новогодних огнях: фото праздничного освещения в центре города
10:32Легендарные "Сухишвили" станцуют в Тбилиси на Старый Новый год
09:36Курс лари на субботу – 3,089 GEL/$1
09:01Ночным клубам в Грузии разрешили работать до 9 января
00:29Тбилисцы смогут оплатить коммунальные услуги до конца января
ВчераЭкспертиза по громкому делу о смерти оператора "ТВ Пирвели": от чего умер Лашкарава?
ВчераКонцерт симфонической музыки пройдет в Тбилиси на Старый Новый год
ВчераЗемлетрясение магнитудой 6,3 произошло в Китае
ВчераУбийство или гибель? В Грузии назвали неадекватными данные ЮНЕСКО
ВчераГадания и предсказания: чего, по мнению грузинской прессы, не избежать в новом году?
ВчераЛучшее новогоднее кино - рекомендация от Николая Цискаридзе
ВчераСитуация в Казахстане: в Байконуре установили повышенный уровень терругрозы
ВчераНа перевале Паравани введены ограничения
ВчераРоссийские самолеты с армянскими миротворцами на борту вылетели в Казахстан
ВчераВ Батуми идет спасательная операция - в море ищут мужчину
ВчераРоссийские миротворцы и казахстанские силовики взяли под полный контроль аэропорт Алматы