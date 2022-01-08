https://sputnik-georgia.ru/20220108/pyat-krugov-nad-batumi-kak-samolet-turkish-airlines-pytalsya-sest---video-263462866.html

Пять кругов над Батуми: как самолет Turkish Airlines пытался сесть - видео

Пять кругов над Батуми: как самолет Turkish Airlines пытался сесть - видео

Пассажирский самолет Turkish Airlines, выполнявший рейс из Стамбула, так и не смог приземлиться в батумском аэропорту. Смотрите в видео Sputnik, как самолет... 08.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-08T15:52+0400

2022-01-08T15:52+0400

2022-01-08T15:56+0400

происшествия

видео

аджария

батуми

турция

мультимедиа

turkish airlines

авиация

видео-новости из грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/08/263462816_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5fa7260b64cbeb76bdf254d3b69a26e8.jpg

Самолет Turkish Airlines, следовавший из Стамбула, около полутора часов не мог приземлиться в Батуми из-за сильного ветра. Авиалайнер сделал пять попыток сесть на взлетное поле батумского аэропорта, но каждый раз заново поднимался в воздух.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!После безуспешных попыток сесть в Батумском международном аэропорту самолет покинул воздушное пространство Грузии и совершил вынужденную посадку в турецком Трабзоне. Авиакомпания Turkish Arlines пока не делала официальных заявлений.

аджария

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, видео, аджария, батуми, турция, мультимедиа, turkish airlines, авиация, видео-новости из грузии, видео