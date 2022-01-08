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Пять кругов над Батуми: как самолет Turkish Airlines пытался сесть - видео
Пять кругов над Батуми: как самолет Turkish Airlines пытался сесть - видео
Пассажирский самолет Turkish Airlines, выполнявший рейс из Стамбула, так и не смог приземлиться в батумском аэропорту. Смотрите в видео Sputnik, как самолет... 08.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-08T15:52+0400
2022-01-08T15:52+0400
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Самолет Turkish Airlines, следовавший из Стамбула, около полутора часов не мог приземлиться в Батуми из-за сильного ветра. Авиалайнер сделал пять попыток сесть на взлетное поле батумского аэропорта, но каждый раз заново поднимался в воздух.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!После безуспешных попыток сесть в Батумском международном аэропорту самолет покинул воздушное пространство Грузии и совершил вынужденную посадку в турецком Трабзоне. Авиакомпания Turkish Arlines пока не делала официальных заявлений.
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происшествия, видео, аджария, батуми, турция, мультимедиа, turkish airlines, авиация, видео-новости из грузии, видео
Пять кругов над Батуми: как самолет Turkish Airlines пытался сесть - видео
15:52 08.01.2022 (обновлено: 15:56 08.01.2022)
Пассажирский самолет Turkish Airlines, выполнявший рейс из Стамбула, так и не смог приземлиться в батумском аэропорту. Смотрите в видео Sputnik, как самолет пытался приземлиться.
Самолет Turkish Airlines, следовавший из Стамбула, около полутора часов не мог приземлиться в Батуми из-за сильного ветра. Авиалайнер сделал пять попыток сесть на взлетное поле батумского аэропорта, но каждый раз заново поднимался в воздух.
После безуспешных попыток сесть в Батумском международном аэропорту самолет покинул воздушное пространство Грузии и совершил вынужденную посадку в турецком Трабзоне. Авиакомпания Turkish Arlines пока не делала официальных заявлений.