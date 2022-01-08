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https://sputnik-georgia.ru/20220108/storonniki-saakashvili-namereny-ustroit-aktsii-protesta-po-vsey-gruzii--263468511.html
Сторонники Саакашвили намерены устроить акции протеста по всей Грузии
Сторонники Саакашвили намерены устроить акции протеста по всей Грузии
Многочисленные акции протеста планируется устроить у зданий разных госведомств, а также сделать "коридоры позора" для политиков 08.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-08T21:31+0400
2022-01-08T21:31+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
акция протеста
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Сторонники заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили собираются создать так называемые "группы неповиновения" и устроить акции протеста по всей стране, заявил член гражданской организации "Сектор Миши" Леван Меребашвили.Члены гражданской организации и другие сторонники экс-президента в субботу устроили акцию протеста у руставской тюрьмы, где содержится Саакашвили, в связи со 100 днями его заключения.Он пообещал устроить многочисленные акции протеста у разных госведомств, в том числе "коридоры позора".Представители правящей партии пока не комментировали планы гражданской организации. Молчание по поводу планов хранят и в главной оппозиционной партии "Единое национальное движение", основанной Саакашвили.Тайно прибывший в Грузию из Украины Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября текущего года на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, акция протеста, возвращение и арест саакашвили

Сторонники Саакашвили намерены устроить акции протеста по всей Грузии

21:31 08.01.2022
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников Саакашвили у здания МВД в Ортачала 18 декабря 2021 года
Акция протеста сторонников Саакашвили у здания МВД в Ортачала 18 декабря 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 08.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Многочисленные акции протеста планируется устроить у зданий разных госведомств, а также сделать "коридоры позора" для политиков
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Сторонники заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили собираются создать так называемые "группы неповиновения" и устроить акции протеста по всей стране, заявил член гражданской организации "Сектор Миши" Леван Меребашвили.
Члены гражданской организации и другие сторонники экс-президента в субботу устроили акцию протеста у руставской тюрьмы, где содержится Саакашвили, в связи со 100 днями его заключения.
"Мы предлагаем широкое объединение тем людям, которые желают в рамках мирных действий победить режим. Вместе с нашими единомышленниками в регионах мы начнем движение, которое распространится в масштабах страны. В столице в ближайшие дни мы создадим группы неповиновения. Будет много групп, и общество увидит, насколько мы готовы к борьбе", — сказал Меребашвили.
Он пообещал устроить многочисленные акции протеста у разных госведомств, в том числе "коридоры позора".
Представители правящей партии пока не комментировали планы гражданской организации. Молчание по поводу планов хранят и в главной оппозиционной партии "Единое национальное движение", основанной Саакашвили.
Тайно прибывший в Грузию из Украины Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября текущего года на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.
В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.
Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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