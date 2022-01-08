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Тбилиси ждут большие пробки: начинается ремонт проспекта Кетеван Цамебули
Тбилиси ждут большие пробки: начинается ремонт проспекта Кетеван Цамебули
На время ремонта проспект будет перекрываться частично в одностороннем направлении 08.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-08T15:31+0400
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новости
грузия
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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. С 17 января в Тбилиси начинается ремонт одного из главных проспектов – проспекта Кетеван Цамебули, соединяющего спальные районы Самгори, Варкетили и Исани с центром города, сообщает столичная мэрия.На первом этапе ремонтные работы будут вестись на отрезке проспекта от метро "Авлабари" до улицы Телави, на втором этапе – от улицы Телави до улицы Леха Качинского.В рамках ремонтных работ за восемь месяцев полностью сменят дорожное покрытие на проспекте, установят новые системы освещения и системы сливов, а также отремонтируют тротуары.На время ремонта проспект, через который автомобили попадают из центра города в сторону международного аэропорта и район Самгори, будет перекрываться частично в одностороннем направлении.Ремонтные работы обойдутся бюджету Тбилиси в 6 миллионов лари (около 2 млн долларов), осуществлять их будет компания DIN GROUP, которая выиграла тендер летом этого года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Тбилиси ждут большие пробки: начинается ремонт проспекта Кетеван Цамебули

15:31 08.01.2022
© Sputnik / Alex ShlamovДом на улице Кетеван Цамебули, где произошла утечка газа
Дом на улице Кетеван Цамебули, где произошла утечка газа - Sputnik Грузия, 1920, 08.01.2022
© Sputnik / Alex Shlamov
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На время ремонта проспект будет перекрываться частично в одностороннем направлении
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. С 17 января в Тбилиси начинается ремонт одного из главных проспектов – проспекта Кетеван Цамебули, соединяющего спальные районы Самгори, Варкетили и Исани с центром города, сообщает столичная мэрия.
На первом этапе ремонтные работы будут вестись на отрезке проспекта от метро "Авлабари" до улицы Телави, на втором этапе – от улицы Телави до улицы Леха Качинского.
В рамках ремонтных работ за восемь месяцев полностью сменят дорожное покрытие на проспекте, установят новые системы освещения и системы сливов, а также отремонтируют тротуары.
На время ремонта проспект, через который автомобили попадают из центра города в сторону международного аэропорта и район Самгори, будет перекрываться частично в одностороннем направлении.
Ремонтные работы обойдутся бюджету Тбилиси в 6 миллионов лари (около 2 млн долларов), осуществлять их будет компания DIN GROUP, которая выиграла тендер летом этого года.
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