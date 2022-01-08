https://sputnik-georgia.ru/20220108/tbilistsy-smogut-oplatit-kommunalnye-uslugi-do-kontsa-yanvarya-263428878.html

Тбилисцы смогут оплатить коммунальные услуги до конца января

Тбилисцы смогут оплатить коммунальные услуги до конца января

Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению еще раз разъяснила абонентам их права и обязанности 08.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-08T00:29+0400

2022-01-08T00:29+0400

2022-01-08T00:29+0400

новости

грузия

тбилиси

электричество

вода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23892/15/238921504_0:89:2000:1214_1920x0_80_0_0_91cf903c5222ba56853fabede8d181d4.jpg

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Тбилисцы, получившие в декабре по две квитанции на коммунальные услуги, смогут оплатить их до конца января, а также обжаловать начисленную сумму, об этом сообщил журналистам представитель Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Георгий Пангани.Водораспределительная компания Georgian Water and Power (GWP) и энергораспределительная "Телмико" в связи с переходом на единую систему снятия показаний счетчиков приняла решение в декабре разослать абонентам по две квитанции - за ноябрь и часть декабря. По его словам, в случае, если граждане усомнятся в начисленной сумме, они смогут обратиться в регулирующую комиссию, которая изучит каждое заявление индивидуально."Телмико" уже начала проверять начисления, и, согласно имеющейся в моем распоряжении информации, некоторым гражданам уже скорректировали начисленные суммы ", - сказал Георгий Фангани.С 1 января 2022 года жители Тбилиси будут получать квитанции за коммунальные услуги в одно и то же время - в начале каждого следующего месяца.В первой квитанции для тех, у кого установлены счетчики, отражена плата за ноябрь и часть декабря. В случае оплаты по количеству душ в семье, в квитанции указана плата только за ноябрь.Что касается второй квитанции для тех, у кого установлены счетчики, в ней отражена плата за воду за оставшуюся часть декабря. В случае оплаты по количеству душ, указана плата за декабрь.Небольшая часть потребителей в декабре получила только одну квитанцию, которая содержит информацию о потреблении воды в ноябре и декабре.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, тбилиси, электричество, вода