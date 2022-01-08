https://sputnik-georgia.ru/20220108/totinosin-budet-borotsya-za-sokhranenie-mesta-v-vysshem-divizione-sumo-263466206.html

Тотиносин будет бороться за сохранение места в высшем дивизионе сумо

Тотиносин будет бороться за сохранение места в высшем дивизионе сумо

В прошлом году Тотиносин принял участие в шести турнирах на Кубок Императора и все басё завершил с отрицательным балансом 08.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-08T19:30+0400

2022-01-08T19:30+0400

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леван горгадзе

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ТБИЛИСИ, 8 янв – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, примет участие в первом турнире сезона на Кубок Императора – хацу басё.Для того чтобы сохранить место в элитном дивизионе профессионального сумо (макуути), Тотиносину необходимо завершить турнир с положительным балансом.В прошлом году Тотиносин принял участие в шести турнирах на Кубок Императора и все басё завершил с отрицательным балансом, что с 34-летним Горгадзе произошло впервые в карьере.Такие результаты привели к тому, что Тотиносин потерял несколько позиций в обновленном рейтинге и на данный момент находится в ранге 15 маэгасиры Запада, опережая только пятерых сумоистов в макуути.Лишь в случае отрицательного баланса 7-8 (семь побед при восьми поражениях), у Тотиносина есть теоретические шансы остаться в элите профессионального сумо.Первый поединок на стартующем турнире Тотиносин проведет против 16 маэгасиры Запада – Цуругисё. Счет личных встреч 2:1 в пользу грузинского спортсмена.Хацу басё стартует в Токио 9 января и продлится до 23 числа.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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