Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220108/totinosin-budet-borotsya-za-sokhranenie-mesta-v-vysshem-divizione-sumo-263466206.html
Тотиносин будет бороться за сохранение места в высшем дивизионе сумо
Тотиносин будет бороться за сохранение места в высшем дивизионе сумо
В прошлом году Тотиносин принял участие в шести турнирах на Кубок Императора и все басё завершил с отрицательным балансом 08.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-08T19:30+0400
2022-01-08T19:30+0400
спорт
новости
грузия
леван горгадзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/1a/249080948_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4e148644ffa5b5fe039b96f37abb351a.jpg
ТБИЛИСИ, 8 янв – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, примет участие в первом турнире сезона на Кубок Императора – хацу басё.Для того чтобы сохранить место в элитном дивизионе профессионального сумо (макуути), Тотиносину необходимо завершить турнир с положительным балансом.В прошлом году Тотиносин принял участие в шести турнирах на Кубок Императора и все басё завершил с отрицательным балансом, что с 34-летним Горгадзе произошло впервые в карьере.Такие результаты привели к тому, что Тотиносин потерял несколько позиций в обновленном рейтинге и на данный момент находится в ранге 15 маэгасиры Запада, опережая только пятерых сумоистов в макуути.Лишь в случае отрицательного баланса 7-8 (семь побед при восьми поражениях), у Тотиносина есть теоретические шансы остаться в элите профессионального сумо.Первый поединок на стартующем турнире Тотиносин проведет против 16 маэгасиры Запада – Цуругисё. Счет личных встреч 2:1 в пользу грузинского спортсмена.Хацу басё стартует в Токио 9 января и продлится до 23 числа.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/1a/249080948_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e3a2c3273af4725a8c9ebfa4ee627ad0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, новости, грузия, леван горгадзе

Тотиносин будет бороться за сохранение места в высшем дивизионе сумо

19:30 08.01.2022
© photo: AFP 2020 / BEHROUZ MEHRIГрузинский сумоиcт Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин
Грузинский сумоиcт Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин - Sputnik Грузия, 1920, 08.01.2022
© photo: AFP 2020 / BEHROUZ MEHRI
Подписаться на
В прошлом году Тотиносин принял участие в шести турнирах на Кубок Императора и все басё завершил с отрицательным балансом
ТБИЛИСИ, 8 янв – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, примет участие в первом турнире сезона на Кубок Императора – хацу басё.
Для того чтобы сохранить место в элитном дивизионе профессионального сумо (макуути), Тотиносину необходимо завершить турнир с положительным балансом.
В прошлом году Тотиносин принял участие в шести турнирах на Кубок Императора и все басё завершил с отрицательным балансом, что с 34-летним Горгадзе произошло впервые в карьере.
Такие результаты привели к тому, что Тотиносин потерял несколько позиций в обновленном рейтинге и на данный момент находится в ранге 15 маэгасиры Запада, опережая только пятерых сумоистов в макуути.
Лишь в случае отрицательного баланса 7-8 (семь побед при восьми поражениях), у Тотиносина есть теоретические шансы остаться в элите профессионального сумо.
Первый поединок на стартующем турнире Тотиносин проведет против 16 маэгасиры Запада – Цуругисё. Счет личных встреч 2:1 в пользу грузинского спортсмена.
Хацу басё стартует в Токио 9 января и продлится до 23 числа.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:00В больнице Алма-Аты рассказали о нападении боевиков на медучреждение
20:30Из Грузии в Казахстан впервые за три дня улетели пассажиры
20:00Ученые предупредили об опасности появления коронавируса-"супермутанта"
19:30Тотиносин будет бороться за сохранение места в высшем дивизионе сумо
19:00Протесты в Казахстане были заранее подготовлены, заявил глава исполкома СНГ
18:31Независимый эксперт согласен с результатами медицинской экспертизы оператора "ТВ Пирвели"
18:00Как спланировать новый год – 5 советов от психологов
17:30Бидзина Иванишвили продолжает терять позиции в рейтинге Forbes
17:01Гражданин Израиля грузинского происхождения погиб в Казахстане
16:43Как Актау приводят в порядок после беспорядков в Казахстане - видео
16:31В Грузию впервые за три дня прибыл рейс из Казахстана
16:00Лидеры ОДКБ проведут переговоры в формате видеоконференции
15:52Турецкий самолет при посадке в Батуми сдувало ветром - видео
15:31Тбилиси ждут большие пробки: начинается ремонт проспекта Кетеван Цамебули
15:01Грузинский футболист остается на Украине – трансфер в Словакию не состоялся
14:31В новый год с новым домом: пострадавшие от стихийных бедствий в Грузии получат жилища
14:00Ковид-статистика в Грузии: где больше всего заражений по регионам
13:31Турецкий самолет не смог сесть в Батуми из-за сильного ветра
13:01День общенационального траура объявлен в Казахстане 10 января
12:30Новая программа социальной реабилитации утверждена в Грузии – подробности