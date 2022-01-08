https://sputnik-georgia.ru/20220108/turetskiy-samolet-ne-smog-sest-v-batumi-iz-za-silnogo-vetra-263461149.html

Турецкий самолет не смог сесть в Батуми из-за сильного ветра

Турецкий самолет не смог сесть в Батуми из-за сильного ветра

Самолет турецкой авиакомпании час летал над городом, пока пилоты несколько раз пытались приземлиться в аэропорту 08.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-08T13:31+0400

2022-01-08T13:31+0400

2022-01-08T15:26+0400

происшествия

новости

грузия

батумский международный аэропорт

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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший рейсом Стамбул-Батуми, не смог сесть в Батумском международном аэропорту и совершил вынужденную посадку в Трабзоне, сообщает местное издание "Батумелеби".По данным СМИ, причиной неудавшейся посадки стал сильный ветер. После нескольких неудачных попыток посадки пилоты развернули самолет и посадили его в Трабзоне.Как следовавшие рейсом попадут в Грузию, пока не известно. Авиакомпания не делала официальных комментариев для СМИ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, батумский международный аэропорт