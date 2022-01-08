https://sputnik-georgia.ru/20220108/turetskiy-samolet-ne-smog-sest-v-batumi-iz-za-silnogo-vetra-263461149.html
Турецкий самолет не смог сесть в Батуми из-за сильного ветра
Турецкий самолет не смог сесть в Батуми из-за сильного ветра
Самолет турецкой авиакомпании час летал над городом, пока пилоты несколько раз пытались приземлиться в аэропорту 08.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-08T13:31+0400
2022-01-08T13:31+0400
2022-01-08T15:26+0400
происшествия
новости
грузия
батумский международный аэропорт
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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший рейсом Стамбул-Батуми, не смог сесть в Батумском международном аэропорту и совершил вынужденную посадку в Трабзоне, сообщает местное издание "Батумелеби".По данным СМИ, причиной неудавшейся посадки стал сильный ветер. После нескольких неудачных попыток посадки пилоты развернули самолет и посадили его в Трабзоне.Как следовавшие рейсом попадут в Грузию, пока не известно. Авиакомпания не делала официальных комментариев для СМИ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, батумский международный аэропорт
Турецкий самолет не смог сесть в Батуми из-за сильного ветра
13:31 08.01.2022 (обновлено: 15:26 08.01.2022)
Самолет турецкой авиакомпании час летал над городом, пока пилоты несколько раз пытались приземлиться в аэропорту
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik.
Самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший рейсом Стамбул-Батуми, не смог сесть в Батумском международном аэропорту и совершил вынужденную посадку в Трабзоне, сообщает местное издание "Батумелеби"
.
По данным СМИ, причиной неудавшейся посадки стал сильный ветер. После нескольких неудачных попыток посадки пилоты развернули самолет и посадили его в Трабзоне.
Как следовавшие рейсом попадут в Грузию, пока не известно. Авиакомпания не делала официальных комментариев для СМИ.
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