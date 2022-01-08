Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220108/turetskiy-samolet-ne-smog-sest-v-batumi-iz-za-silnogo-vetra-263461149.html
Турецкий самолет не смог сесть в Батуми из-за сильного ветра
Турецкий самолет не смог сесть в Батуми из-за сильного ветра
Самолет турецкой авиакомпании час летал над городом, пока пилоты несколько раз пытались приземлиться в аэропорту 08.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-08T13:31+0400
2022-01-08T15:26+0400
происшествия
новости
грузия
батумский международный аэропорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/08/263462466_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1f0facdef1792f97ae44c6b899cb48bc.jpg
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший рейсом Стамбул-Батуми, не смог сесть в Батумском международном аэропорту и совершил вынужденную посадку в Трабзоне, сообщает местное издание "Батумелеби".По данным СМИ, причиной неудавшейся посадки стал сильный ветер. После нескольких неудачных попыток посадки пилоты развернули самолет и посадили его в Трабзоне.Как следовавшие рейсом попадут в Грузию, пока не известно. Авиакомпания не делала официальных комментариев для СМИ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/08/263462466_155:0:1115:720_1920x0_80_0_0_eb2d9a6ccc94a0dec95c5bf3332b10bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, новости, грузия, батумский международный аэропорт

Турецкий самолет не смог сесть в Батуми из-за сильного ветра

13:31 08.01.2022 (обновлено: 15:26 08.01.2022)
© photo: Sputnik / StringerПассажирский самолет Turkish Airlines, выполнявший рейс из Стамбула, не смог сесть в Батуми
Пассажирский самолет Turkish Airlines, выполнявший рейс из Стамбула, не смог сесть в Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 08.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
Самолет турецкой авиакомпании час летал над городом, пока пилоты несколько раз пытались приземлиться в аэропорту
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший рейсом Стамбул-Батуми, не смог сесть в Батумском международном аэропорту и совершил вынужденную посадку в Трабзоне, сообщает местное издание "Батумелеби".
По данным СМИ, причиной неудавшейся посадки стал сильный ветер. После нескольких неудачных попыток посадки пилоты развернули самолет и посадили его в Трабзоне.
Как следовавшие рейсом попадут в Грузию, пока не известно. Авиакомпания не делала официальных комментариев для СМИ.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:00Лидеры ОДКБ проведут переговоры в формате видеоконференции
15:52Пять кругов над Батуми: как самолет Turkish Airlines пытался сесть - видео
15:31Тбилиси ждут большие пробки: начинается ремонт проспекта Кетеван Цамебули
15:01Грузинский футболист остается на Украине – трансфер в Словакию не состоялся
14:31В новый год с новым домом: пострадавшие от стихийных бедствий в Грузии получат жилища
14:00Ковид-статистика в Грузии: где больше всего заражений по регионам
13:31Турецкий самолет не смог сесть в Батуми из-за сильного ветра
13:01День общенационального траура объявлен в Казахстане 10 января
12:30Новая программа социальной реабилитации утверждена в Грузии – подробности
12:01Назарбаев призвал народ сплотиться вокруг президента Казахстана
11:30Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 622
11:01Экс-председатель Комитета нацбезопасности Казахстана задержан по подозрению в госизмене
10:38Зимний Батуми в новогодних огнях: фото праздничного освещения в центре города
10:32Легендарные "Сухишвили" станцуют в Тбилиси на Старый Новый год
09:36Курс лари на субботу – 3,089 GEL/$1
09:01Ночным клубам в Грузии разрешили работать до 9 января
00:29Тбилисцы смогут оплатить коммунальные услуги до конца января
ВчераЭкспертиза по громкому делу о смерти оператора "ТВ Пирвели": от чего умер Лашкарава?
ВчераКонцерт симфонической музыки пройдет в Тбилиси на Старый Новый год
ВчераЗемлетрясение магнитудой 6,3 произошло в Китае