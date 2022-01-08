https://sputnik-georgia.ru/20220108/v-kutaisi-iz-nur-sultana-gruziya-i-kazakhstan-vozobnovili-aviasoobschenie---video--263471144.html

В Кутаиси из Нур-Султана: Грузия и Казахстан возобновили авиасообщение - видео

В Кутаиси из Нур-Султана: Грузия и Казахстан возобновили авиасообщение - видео

В субботу в Грузию впервые за три дня прибыл рейс из Казахстана. Самолет компании FlyArystan осуществил рейс Нур-Султан — Кутаиси — Нур-Султан. В Кутаиси... 08.01.2022, Sputnik Грузия

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Этим же самолетом в направлении Нур-Султана из международного аэропорта Кутаиси улетели 182 пассажира, в том числе пять детей, сообщила глава по связям с общественностью Объединения аэропортов Грузии Нана Барамидзе.В воскресенье в Тбилиси ожидается прибытие первого рейса из Актау. Ранее грузинский МИД сообщил, что в Грузию из Актау собираются прибыть 60 грузинских граждан. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма--Ате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП. Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.

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