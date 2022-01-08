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В новый год с новым домом: пострадавшие от стихийных бедствий в Грузии получат жилища
В новый год с новым домом: пострадавшие от стихийных бедствий в Грузии получат жилища
Всего в Грузии зарегистрировано 6 312 семей, пострадавших от стихийных бедствий в стране, и часть из них уже получили новые дома 08.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-08T14:31+0400
2022-01-08T14:31+0400
2022-01-08T14:31+0400
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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Агентство по обеспечению источниками дохода вынужденно перемещенных лиц и экомигрантов Грузии приняло решение приобрести дома для пострадавших от стихийных бедствий в стране, заявил глава ведомства Бессарион Симонишвили в эфире телеканала "Рустави 2".По его данным, всего агентство приобретет дома для 160 семей.Всего в Грузии зарегистрировано 6 312 семей, пострадавших от стихийных бедствий в стране. Часть из них уже получили новые дома. В течение последних двух лет агентство обеспечило жильем более 600 семей.Для получения нового дома взамен уничтоженного стихией семья вносит заявку в Агентство по обеспечению источниками дохода вынужденно перемещенных лиц и экомигрантов Грузии. После рассмотрения вопроса и оценки ситуации на месте ведомство принимает решение.В случае положительного ответа, семье выделяется определенная сумма на покупку дома. В рамках этой суммы семья может выбрать дом и отправить запрос в агентство на оплату выбранного дома.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия
В новый год с новым домом: пострадавшие от стихийных бедствий в Грузии получат жилища
Всего в Грузии зарегистрировано 6 312 семей, пострадавших от стихийных бедствий в стране, и часть из них уже получили новые дома
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik.
Агентство по обеспечению источниками дохода вынужденно перемещенных лиц и экомигрантов Грузии приняло решение приобрести дома для пострадавших от стихийных бедствий в стране, заявил глава ведомства Бессарион Симонишвили в эфире телеканала "Рустави 2"
.
По его данным, всего агентство приобретет дома для 160 семей.
"Мы увеличили сумму для каждой семьи до 30 тысяч лари, и они смогут выбрать себе дом по всей стране", - сказал Симонишвили.
Всего в Грузии зарегистрировано 6 312 семей, пострадавших от стихийных бедствий в стране. Часть из них уже получили новые дома. В течение последних двух лет агентство обеспечило жильем более 600 семей.
Для получения нового дома взамен уничтоженного стихией семья вносит заявку в Агентство по обеспечению источниками дохода вынужденно перемещенных лиц и экомигрантов Грузии. После рассмотрения вопроса и оценки ситуации на месте ведомство принимает решение.
В случае положительного ответа, семье выделяется определенная сумма на покупку дома. В рамках этой суммы семья может выбрать дом и отправить запрос в агентство на оплату выбранного дома.
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