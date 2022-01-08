https://sputnik-georgia.ru/20220108/v-novyy-god-s-novym-domom-postradavshie-ot-stikhiynykh-bedstviy-v-gruzii-poluchat-zhilischa-263460464.html

В новый год с новым домом: пострадавшие от стихийных бедствий в Грузии получат жилища

В новый год с новым домом: пострадавшие от стихийных бедствий в Грузии получат жилища

Всего в Грузии зарегистрировано 6 312 семей, пострадавших от стихийных бедствий в стране, и часть из них уже получили новые дома 08.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-08T14:31+0400

2022-01-08T14:31+0400

2022-01-08T14:31+0400

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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Агентство по обеспечению источниками дохода вынужденно перемещенных лиц и экомигрантов Грузии приняло решение приобрести дома для пострадавших от стихийных бедствий в стране, заявил глава ведомства Бессарион Симонишвили в эфире телеканала "Рустави 2".По его данным, всего агентство приобретет дома для 160 семей.Всего в Грузии зарегистрировано 6 312 семей, пострадавших от стихийных бедствий в стране. Часть из них уже получили новые дома. В течение последних двух лет агентство обеспечило жильем более 600 семей.Для получения нового дома взамен уничтоженного стихией семья вносит заявку в Агентство по обеспечению источниками дохода вынужденно перемещенных лиц и экомигрантов Грузии. После рассмотрения вопроса и оценки ситуации на месте ведомство принимает решение.В случае положительного ответа, семье выделяется определенная сумма на покупку дома. В рамках этой суммы семья может выбрать дом и отправить запрос в агентство на оплату выбранного дома.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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