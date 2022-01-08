https://sputnik-georgia.ru/20220108/zimniy-batumi-v-novogodnikh-ognyakh-foto-prazdnichnogo-osvescheniya-v-tsentre-goroda-263456919.html

Зимний Батуми в новогодних огнях: фото праздничного освещения в центре города

Зимний Батуми в новогодних огнях: фото праздничного освещения в центре города

Курортный город Батуми в новогодние дни становится еще более праздничным. В вечернее время иллюминация делает Батуми очень уютным. Смотрите в фотоленте... 08.01.2022, Sputnik Грузия

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Основные новогодние мероприятия и новогодний городок в этом году размещены на площади Европы в центре Батуми. Тут и главная новогодняя елка, и новогодняя ярмарка, и различные развлечения для детей и взрослых, а также сцена для проведения концертов.

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