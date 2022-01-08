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Зимний Батуми в новогодних огнях: фото праздничного освещения в центре города
Зимний Батуми в новогодних огнях: фото праздничного освещения в центре города
Курортный город Батуми в новогодние дни становится еще более праздничным. В вечернее время иллюминация делает Батуми очень уютным. Смотрите в фотоленте... 08.01.2022, Sputnik Грузия
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Основные новогодние мероприятия и новогодний городок в этом году размещены на площади Европы в центре Батуми. Тут и главная новогодняя елка, и новогодняя ярмарка, и различные развлечения для детей и взрослых, а также сцена для проведения концертов.
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Зимний Батуми в новогодних огнях: фото праздничного освещения в центре города

10:38 08.01.2022 (обновлено: 10:47 08.01.2022)
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Курортный город Батуми в новогодние дни становится еще более праздничным. В вечернее время иллюминация делает Батуми очень уютным. Смотрите в фотоленте Sputnik, как украсили центр города
Основные новогодние мероприятия и новогодний городок в этом году размещены на площади Европы в центре Батуми. Тут и главная новогодняя елка, и новогодняя ярмарка, и различные развлечения для детей и взрослых, а также сцена для проведения концертов.
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Новогодними вечерами на площади Европы в центре Батуми собираются сотни людей.

Новогодними вечерами на площади Европы в центре Батуми собираются сотни людей. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Новогодними вечерами на площади Европы в центре Батуми собираются сотни людей.

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Тут проходят все главные новогодние торжества и развлечения.

Тут проходят все главные новогодние торжества и развлечения. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Тут проходят все главные новогодние торжества и развлечения.

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Можно сделать много фотографий на память, отмечая наступление 2022 года!

Можно сделать много фотографий на память, отмечая наступление 2022 года! - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Можно сделать много фотографий на память, отмечая наступление 2022 года!

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Тут же расположена новогодняя ярмарка, где продаются различные сувениры и украшения ручной работы.

Тут же расположена новогодняя ярмарка, где продаются различные сувениры и украшения ручной работы. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Тут же расположена новогодняя ярмарка, где продаются различные сувениры и украшения ручной работы.

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Новогодние огни создают всем праздничное настроение.

Новогодние огни создают всем праздничное настроение. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Новогодние огни создают всем праздничное настроение.

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Здания в центре Батуми тоже выглядят по-особенному в дни новогодних праздников.

Здания в центре Батуми тоже выглядят по-особенному в дни новогодних праздников. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Здания в центре Батуми тоже выглядят по-особенному в дни новогодних праздников.

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

На площади Европы также разместили большую сцену для проведения праздничных концертов.

На площади Европы также разместили большую сцену для проведения праздничных концертов. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

На площади Европы также разместили большую сцену для проведения праздничных концертов.

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Весь центр Батуми красиво украсили в праздничные дни.

Весь центр Батуми красиво украсили в праздничные дни. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Весь центр Батуми красиво украсили в праздничные дни.

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Но особенно красиво, конечно, на площади Европы.

Но особенно красиво, конечно, на площади Европы. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Но особенно красиво, конечно, на площади Европы.

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Зимой температура в Батуми редко опускается ниже нуля, а в январе +15 градусов тепла - это не редкость.

Зимой температура в Батуми редко опускается ниже нуля, а в январе +15 градусов тепла - это не редкость. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Зимой температура в Батуми редко опускается ниже нуля, а в январе +15 градусов тепла - это не редкость.

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Люди вечерами гуляют, развлекаются, радуют себя покупками и смотрят на ночной город.

Люди вечерами гуляют, развлекаются, радуют себя покупками и смотрят на ночной город. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Люди вечерами гуляют, развлекаются, радуют себя покупками и смотрят на ночной город.

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Можно не только полюбоваться на праздничные огни, но и посидеть в уютных многочисленных кафе и ресторанах, отмечая праздник.

Можно не только полюбоваться на праздничные огни, но и посидеть в уютных многочисленных кафе и ресторанах, отмечая праздник. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Можно не только полюбоваться на праздничные огни, но и посидеть в уютных многочисленных кафе и ресторанах, отмечая праздник.

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