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Зимний Батуми в новогодних огнях: фото праздничного освещения в центре города
Зимний Батуми в новогодних огнях: фото праздничного освещения в центре города
Курортный город Батуми в новогодние дни становится еще более праздничным. В вечернее время иллюминация делает Батуми очень уютным. Смотрите в фотоленте... 08.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-08T10:38+0400
2022-01-08T10:38+0400
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Основные новогодние мероприятия и новогодний городок в этом году размещены на площади Европы в центре Батуми. Тут и главная новогодняя елка, и новогодняя ярмарка, и различные развлечения для детей и взрослых, а также сцена для проведения концертов.
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Зимний Батуми в новогодних огнях: фото праздничного освещения в центре города 10:38 08.01.2022 (обновлено: 10:47 08.01.2022)
Курортный город Батуми в новогодние дни становится еще более праздничным. В вечернее время иллюминация делает Батуми очень уютным. Смотрите в фотоленте Sputnik, как украсили центр города
Основные новогодние мероприятия и новогодний городок в этом году размещены на площади Европы в центре Батуми. Тут и главная новогодняя елка, и новогодняя ярмарка, и различные развлечения для детей и взрослых, а также сцена для проведения концертов.
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
Новогодними вечерами на площади Европы в центре Батуми собираются сотни людей.
Новогодними вечерами на площади Европы в центре Батуми собираются сотни людей.
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
Тут проходят все главные новогодние торжества и развлечения.
Тут проходят все главные новогодние торжества и развлечения.
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
Можно сделать много фотографий на память, отмечая наступление 2022 года!
Можно сделать много фотографий на память, отмечая наступление 2022 года!
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
Тут же расположена новогодняя ярмарка, где продаются различные сувениры и украшения ручной работы.
Тут же расположена новогодняя ярмарка, где продаются различные сувениры и украшения ручной работы.
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
Новогодние огни создают всем праздничное настроение.
Новогодние огни создают всем праздничное настроение.
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
Здания в центре Батуми тоже выглядят по-особенному в дни новогодних праздников.
Здания в центре Батуми тоже выглядят по-особенному в дни новогодних праздников.
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
На площади Европы также разместили большую сцену для проведения праздничных концертов.
На площади Европы также разместили большую сцену для проведения праздничных концертов.
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
Весь центр Батуми красиво украсили в праздничные дни.
Весь центр Батуми красиво украсили в праздничные дни.
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
Но особенно красиво, конечно, на площади Европы.
Но особенно красиво, конечно, на площади Европы.
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
Зимой температура в Батуми редко опускается ниже нуля, а в январе +15 градусов тепла - это не редкость.
Зимой температура в Батуми редко опускается ниже нуля, а в январе +15 градусов тепла - это не редкость.
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
Люди вечерами гуляют, развлекаются, радуют себя покупками и смотрят на ночной город.
Люди вечерами гуляют, развлекаются, радуют себя покупками и смотрят на ночной город.
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
Можно не только полюбоваться на праздничные огни, но и посидеть в уютных многочисленных кафе и ресторанах, отмечая праздник.
Можно не только полюбоваться на праздничные огни, но и посидеть в уютных многочисленных кафе и ресторанах, отмечая праздник.