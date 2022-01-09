https://sputnik-georgia.ru/20220109/alma-ata-posle-pogromov-i-pozharov---video-razrusheniy-v-khode-besporyadkov-263471450.html

Алма-Ата после погромов и пожаров - видео разрушений в ходе беспорядков

Алма-Ата после погромов и пожаров - видео разрушений в ходе беспорядков

В ходе бушевавших в Казахстане массовых беспорядков пострадали многие города, но особенно - Алма-Ата. Корреспондент Sputnik вышел в центр города и снял, что... 09.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-09T01:20+0400

2022-01-09T01:20+0400

2022-01-09T01:20+0400

видео

казахстан

мультимедиа

беспорядки

акции протеста

ситуация в казахстане

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Повсюду разбросаны сгоревшие машины и автобусы, повреждены здания. Фасад у администрации стал черным. Все это - последствия погромов и пожаров, которые устроили протестующие.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма--Ате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП. Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.

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