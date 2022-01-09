https://sputnik-georgia.ru/20220109/alma-ata-posle-pogromov-i-pozharov---video-razrusheniy-v-khode-besporyadkov-263471450.html
Алма-Ата после погромов и пожаров - видео разрушений в ходе беспорядков
Алма-Ата после погромов и пожаров - видео разрушений в ходе беспорядков
В ходе бушевавших в Казахстане массовых беспорядков пострадали многие города, но особенно - Алма-Ата. Корреспондент Sputnik вышел в центр города и снял, что... 09.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-09T01:20+0400
2022-01-09T01:20+0400
2022-01-09T01:20+0400
видео
казахстан
мультимедиа
беспорядки
акции протеста
ситуация в казахстане
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Повсюду разбросаны сгоревшие машины и автобусы, повреждены здания. Фасад у администрации стал черным. Все это - последствия погромов и пожаров, которые устроили протестующие.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма--Ате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП. Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.
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видео, казахстан, мультимедиа, беспорядки, акции протеста, ситуация в казахстане, видео
Алма-Ата после погромов и пожаров - видео разрушений в ходе беспорядков
В ходе бушевавших в Казахстане массовых беспорядков пострадали многие города, но особенно - Алма-Ата. Корреспондент Sputnik вышел в центр города и снял, что происходит в Алма-Ате.
Повсюду разбросаны сгоревшие машины и автобусы, повреждены здания. Фасад у администрации стал черным. Все это - последствия погромов и пожаров, которые устроили протестующие.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма--Ате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.
По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП. Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.