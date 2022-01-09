https://sputnik-georgia.ru/20220109/chislo-vyyavlennykh-v-gruzii-za-sutki-sluchaev-koronavirusa-sostavilo-3-842-263473572.html
Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 3 842
Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 3 842
За последние 24 часа от коронавируса скончался 31 человек, выздоровели за сутки 777 человек 09.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-09T11:31+0400
2022-01-09T11:31+0400
2022-01-09T11:45+0400
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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 842. Скончался 31 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 959 874 случая заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 777 человек, а с начала пандемии – 912 443. Скончались 14 187.За сутки сделано 34 000 тестов, из которых 21 147 на антиген и 12 853 ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 11,3%, за последние 14 дней – 7,45%, за последние семь дней – 9,17%.В стране всего привиты против коронавируса - 2 551 413 человек, за сутки сделал прививку - 5 001.В карантине в данное время находится 51 человек, в стационарах – 4 418, в карантинных отелях - 1 493.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 3 842
11:31 09.01.2022 (обновлено: 11:45 09.01.2022)
За последние 24 часа от коронавируса скончался 31 человек, выздоровели за сутки 777 человек
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 842. Скончался 31 человек.
По данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 959 874 случая заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 777 человек, а с начала пандемии – 912 443. Скончались 14 187.
За сутки сделано 34 000 тестов, из которых 21 147 на антиген и 12 853 ПЦР-теста.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 11,3%, за последние 14 дней – 7,45%, за последние семь дней – 9,17%.
В стране всего привиты против коронавируса - 2 551 413 человек, за сутки сделал прививку - 5 001.
В карантине в данное время находится 51 человек, в стационарах – 4 418, в карантинных отелях - 1 493.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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