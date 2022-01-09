https://sputnik-georgia.ru/20220109/goroskop-na-segodnya-10-yanvarya-2022-po-znakam-zodiaka-263469172.html

Гороскоп на сегодня 10 января 2022 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 10 января 2022 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на понедельник, 10 января, рассказывает, кому из знаков зодиака звезды помогут сделать карьеру, заработать, купить желанную вещь, а... 09.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-09T11:02+0400

2022-01-09T11:02+0400

2022-01-09T11:05+0400

гороскоп

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 10 января, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.ОвенОвнов 10 января ждет сложный день. В первой половине дня они смогут реализовать любые замыслы, а деловые встречи, запланированные на вторую половину, желаемых результатов не принесут. Знаку зодиака нужно обрести психологическую уверенность в своих силах, которая поможет достичь поставленной цели. Овнам нужно сегодня воздержаться от употребления мясных продуктов и алкоголя.ТелецТельцам 10 января с особой тщательностью следует выполнять свои профессиональные обязанности, но принимать важных решений не стоит. Новые идеи могут иметь негативные последствия – есть вероятность, что все сделанное сегодня знаком зодиака, окажется бесперспективным. Несмотря на напряженный день, Тельцы должны сохранить равновесие и даже самые сложные проблемы рассматривать хладнокровно.БлизнецыБлизнецам 10 января гороскоп не советует начинать новые дела - желаемого продолжения они не получат. Неблагоприятно сегодня и для налаживания деловых контактов и ведения переговоров. Знаку зодиака, чтобы избежать конфликтов, следует сегодня обуздать эмоции, сократить общение и исключить новые знакомства. По гороскопу Близнецам нужно сдерживать эмоции и хладнокровно отнестись к ссоре с партнером.РакРаков 10 января ждет сложный день – гороскоп им рекомендует сохранять спокойствие и хладнокровно рассматривать даже самые сложные проблемы. Все дела сегодня будут связаны так или иначе с финансами, придется отдавать долги и снова их брать, помогать близким, искать новые источники дохода. Вечер знаку зодиака желательно провести в кругу семьи, это поможет возобновить и укрепить жизненные силы.ЛевЛьвам 10 января гороскоп обещает успех в новых проектах, особенно тем, кто заручился поддержкой надежного партнера. Любые дела сегодня потребуют много усилий, однако результаты ожиданий не оправдают. Знаку зодиака следует позаботиться о своем здоровье – из-за нервных перегрузок возрастает риск простудных заболеваний. Поэтому тратить жизненные силы Львам следует разумно и хотя бы иногда полноценно отдыхать.ДеваДевам 10 января нужно посвятить активному отдыху и провести больше времени на свежем воздухе – прогуляться в парке или поплавать. У семейных представителей знака зодиака возможна ссора с партнером или осложнения в отношениях с детьми. А вот одиноким Девам гороскоп обещает возможность найти свою половинку и не советует отказываться от спонтанного свидания.ВесыПо гороскопу Весам 10 января что-либо менять не следует – собравшись с мыслями им нужно довести сегодня до конца все начатые дела, даже если желания и настроения нет. Большой собранности от знака зодиака потребуют сегодня неопределенность и суета - они должны принимать быстрые решения, руководствуясь сердцем. Весам предстоит выяснить отношения с близким, главное быть сдержанным и решить конфликт мирно.СкорпионСкорпионов 10 января ожидают серьезные затраты - гороскоп рекомендует умерить свои желания. Знак зодиака сегодня сможет восстановить отношения с близкими. У Скорпионов сегодня появится возможность завести интересные знакомства, которые окажутся в будущем полезными. Представителям знака зодиака желательно вечер провести у воды – они почувствуют облегчение, когда попадут в свою стихию.СтрелецСтрельцам 10 января благоприятно для развлечений - гороскоп знаку зодиака рекомендует быть сегодня осторожным в обращении с финансами, так как возможны необоснованные траты. Стрельцам не следует заводить откровенные разговоры и поддерживать сплетни. Возможно обострение отношений в семье – знаку зодиака следует быть сдержаннее, чтобы не сорваться и не наговорить родным людям лишнего.КозерогГороскоп рекомендует Козерогам 10 января, делая покупки, быть осмотрительными, чтобы не оказаться обманутым. Представителям знака зодиака не следует сегодня посещать рынок – им также нужно отказаться от мясной пищи и спиртных напитков. В целом день благоприятен для отдыха, возобновления жизненных сил и энергии – прогуляйтесь по парку, поплавайте в бассейне, а затем послушайте успокаивающую музыку.ВодолейВодолеи 10 января получат шанс раскрыть свой творческий потенциал и проявить способности. Знак зодиака в течение всего дня будут преследовать перепады в настроении. Возможны ссоры с родственниками - гороскоп советует избегать конфликтов. Водолеям нужно оказать сегодня помощь другу, что еще больше укрепит дружбу. Побольше отдыхайте, чтобы не доводить себя до истощения.РыбыРыбам 10 января гороскоп советует посвятить раскрытию творческого потенциала - любимое увлечение подарит им удовольствие. Знаку зодиака нужно завершить все дела, которые находятся на заключительной стадии, чтобы избежать разногласий с руководством. Возможны также ссоры с родственниками - гороскоп рекомендует Рыбам избежать конфликтов, чтобы не испортить никому настроение. Благоприятно сегодня для активного отдыха и любви.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп