https://sputnik-georgia.ru/20220109/gruzinskiy-sumoist-startoval-s-pobedy-na-pervom-bas-sezona-263481532.html

Грузинский сумоист стартовал с победы на первом басё сезона

Грузинский сумоист стартовал с победы на первом басё сезона

Следующим оппонентом Тотиносина на хацу басё станет 14 маэгасира Запада – Итиямамото 09.01.2022, Sputnik Грузия

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2022-01-09T20:34+0400

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ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин), стартовал с победы на первом турнире Кубка Императора в сезоне – хацу басё, проходящем в Токио.В первый соревновательный день Тотиносин, находящийся в ранге 15 маэгасиры Запада, силовым теснением одолел 16 маэгасиру Запада – Цуругисё. После этой победы счет личных встреч между соперниками стал 3:1 в пользу грузинского спортсмена.Следующим оппонентом Тотиносина на хацу басё станет 14 маэгасира Запада – Итиямамото.Необходимо отметить, что Тотиносину для сохранения места в элитном дивизионе профессионального сумо необходимо завершить турнир с положительным балансом, то есть одержать минимум восемь побед.Хацу басё продлится до 23 января.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, новости, грузия, леван горгадзе, сумо