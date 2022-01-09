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Грузинский сумоист стартовал с победы на первом басё сезона
Грузинский сумоист стартовал с победы на первом басё сезона
Следующим оппонентом Тотиносина на хацу басё станет 14 маэгасира Запада – Итиямамото 09.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-09T20:34+0400
2022-01-09T20:34+0400
2022-01-09T20:34+0400
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ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин), стартовал с победы на первом турнире Кубка Императора в сезоне – хацу басё, проходящем в Токио.В первый соревновательный день Тотиносин, находящийся в ранге 15 маэгасиры Запада, силовым теснением одолел 16 маэгасиру Запада – Цуругисё. После этой победы счет личных встреч между соперниками стал 3:1 в пользу грузинского спортсмена.Следующим оппонентом Тотиносина на хацу басё станет 14 маэгасира Запада – Итиямамото.Необходимо отметить, что Тотиносину для сохранения места в элитном дивизионе профессионального сумо необходимо завершить турнир с положительным балансом, то есть одержать минимум восемь побед.Хацу басё продлится до 23 января.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, леван горгадзе, сумо
Грузинский сумоист стартовал с победы на первом басё сезона
Следующим оппонентом Тотиносина на хацу басё станет 14 маэгасира Запада – Итиямамото
ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин), стартовал с победы на первом турнире Кубка Императора в сезоне – хацу басё, проходящем в Токио.
В первый соревновательный день Тотиносин, находящийся в ранге 15 маэгасиры Запада, силовым теснением одолел 16 маэгасиру Запада – Цуругисё. После этой победы счет личных встреч между соперниками стал 3:1 в пользу грузинского спортсмена.
Следующим оппонентом Тотиносина на хацу басё станет 14 маэгасира Запада – Итиямамото.
Необходимо отметить, что Тотиносину для сохранения места в элитном дивизионе профессионального сумо необходимо завершить турнир с положительным балансом, то есть одержать минимум восемь побед.
Хацу басё продлится до 23 января.
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