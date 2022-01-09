https://sputnik-georgia.ru/20220109/izrail-otkryl-granitsy-dlya-turistov-263475222.html

Израиль открыл границы для туристов

Израиль открыл границы для туристов

В аэропорту Бен-Гурион иностранцы должны будут сделать ПЦР-тест на наличие коронавируса и находиться на карантине до получения отрицательного результата 09.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-09T12:34+0400

2022-01-09T12:34+0400

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Вакцинированным и переболевшим туристам можно въезжать в Израиль с воскресенья, говорится в информации на сайте Минздрава страны.В списке препаратов, вакцинация которыми разрешает иностранцам въезд в страну, также российский "Спутник V". С момента вакцинации должно пройти не менее двух недель. Отмечается, что туристам, привитым "Спутником", необходимо будет сделать серологический анализ на наличие антител к COVID-19 на территории Израиля.Всем въезжающим придется заполнить специальную онлайн-форму заявления о въезде в течение 48 часов до вылета, в том числе - декларацию о здоровье.При регистрации также необходимо предъявить сертификат о вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 часа до вылета.В аэропорту Бен-Гурион иностранцы должны будут сделать ПЦР-тест на наличие коронавируса и находиться на карантине 24 часа - или же до получения отрицательного результата анализа.Ученые предупредили об опасности появления коронавируса-"супермутанта" >>Напомним, что Израиль закрыл границы для туристов еще в начала пандемии в марте 2020 года. По февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт - в том числе для возвращающихся на родину израильтян.Власти Израиля с 9 января разрешили въезд в страну вакцинированным и переболевшим COVID иностранцам из стран с умеренным уровнем заболеваемости, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения. Въезжающим необходимо будет выполнить ряд условий, отмечает Минздрав - до посадки на самолет заполнить онлайн-форму на правительственном сайте, сдать ПЦР или антиген-тест, сдать тест ПЦР на въезде в Израиль и соблюдать изоляцию в течение суток до получения отрицательного результата.

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