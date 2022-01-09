Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220109/kak-nachinalas-antiterroristicheskaya-operatsiya-v-almaty-eksklyuzivnye-kadry-263476820.html
Как начиналась антитеррористическая операция в Алма-Ате: эксклюзивные кадры
Как начиналась антитеррористическая операция в Алма-Ате: эксклюзивные кадры
Видео было снято еще 6 января, но из-за отсутствия интернета оно было получено только сейчас. Смотрите в видео, как силовики защищали Казахстан от террористов 09.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-09T15:40+0400
2022-01-09T16:04+0400
видео
казахстан
мультимедиа
ситуация в казахстане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/09/263476789_0:0:1716:966_1920x0_80_0_0_bd6869de49a40f2697f66a2e50c59a36.png
Радикалы захватили здание городской администрации, резиденцию президента, а также редакции нескольких телеканалов 5 января. Утром 6 января военные приступили к освобождению площади. После короткой перестрелки силовики отступили. Но зачистка продолжилась вечером. Постепенно все здания были освобождены от террористов.По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около одной тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.До 19 января в Казахстане действует режим чрезвычайного положения.
казахстан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/09/263476789_356:0:1716:1020_1920x0_80_0_0_cde813ec2a2d54a856620d2aa2c0db8c.png
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, казахстан, мультимедиа, ситуация в казахстане, видео

Как начиналась антитеррористическая операция в Алма-Ате: эксклюзивные кадры

15:40 09.01.2022 (обновлено: 16:04 09.01.2022)
© video: Sputnik
Подписаться на
Видео было снято еще 6 января, но из-за отсутствия интернета оно было получено только сейчас. Смотрите в видео, как силовики защищали Казахстан от террористов
Радикалы захватили здание городской администрации, резиденцию президента, а также редакции нескольких телеканалов 5 января.
Утром 6 января военные приступили к освобождению площади. После короткой перестрелки силовики отступили. Но зачистка продолжилась вечером. Постепенно все здания были освобождены от террористов.
По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около одной тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
До 19 января в Казахстане действует режим чрезвычайного положения.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:00"Моя девушка-кинозвезда": The Weeknd намекнул на роман с Анджелиной Джоли
17:35Жуткие кадры: как горело здание акимата Алма-Аты
17:32Десятки тысяч жителей центральных районов Тбилиси останутся без воды
17:01Дочка Тимати взяла интервью у маленького брата - трогательное видео
16:31Ситуация в Казахстане стабилизировалась - заявление МВД
15:40Как начиналась антитеррористическая операция в Алма-Ате: эксклюзивные кадры
15:01Главы стран ОДКБ проведут переговоры по Казахстану
14:33Адель сняла новый клип, где показалась в очень необычном образе - видео
14:02Выдача новых проездных в Тбилиси прекращена из-за опечатки
13:31Будто не ела оливье: Настя Ивлеева мотивирует фанатов худеть после Нового Года
13:26Пистолеты, ружья, алкоголь: что нашли у террористов в Казахстане
13:03Число инфицированных "омикроном" в Грузии может за сутки вырасти вдвое
12:34Израиль открыл границы для туристов
12:03Почему цена на биткоин снизилась из-за событий в Казахстане
11:31Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 3 842
10:35Российские десантники продолжают прибывать в Казахстан - видео
10:32МВД Казахстана уточнило число погибших во время беспорядков силовиков
10:04Неточности в декларациях госчиновников Грузии: главные проблемы
09:36Клубное сообщество в Грузии снова заговорило о появлении наркотика-убийцы
09:01Преступность в Грузии: последние данные