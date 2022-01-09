https://sputnik-georgia.ru/20220109/kak-nachinalas-antiterroristicheskaya-operatsiya-v-almaty-eksklyuzivnye-kadry-263476820.html

Как начиналась антитеррористическая операция в Алма-Ате: эксклюзивные кадры

Как начиналась антитеррористическая операция в Алма-Ате: эксклюзивные кадры

Видео было снято еще 6 января, но из-за отсутствия интернета оно было получено только сейчас. Смотрите в видео, как силовики защищали Казахстан от террористов 09.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-09T15:40+0400

2022-01-09T15:40+0400

2022-01-09T16:04+0400

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казахстан

мультимедиа

ситуация в казахстане

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Радикалы захватили здание городской администрации, резиденцию президента, а также редакции нескольких телеканалов 5 января. Утром 6 января военные приступили к освобождению площади. После короткой перестрелки силовики отступили. Но зачистка продолжилась вечером. Постепенно все здания были освобождены от террористов.По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около одной тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.До 19 января в Казахстане действует режим чрезвычайного положения.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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