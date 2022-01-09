https://sputnik-georgia.ru/20220109/kak-nachinalas-antiterroristicheskaya-operatsiya-v-almaty-eksklyuzivnye-kadry-263476820.html
Как начиналась антитеррористическая операция в Алма-Ате: эксклюзивные кадры
Как начиналась антитеррористическая операция в Алма-Ате: эксклюзивные кадры
Видео было снято еще 6 января, но из-за отсутствия интернета оно было получено только сейчас. Смотрите в видео, как силовики защищали Казахстан от террористов 09.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-09T15:40+0400
2022-01-09T15:40+0400
2022-01-09T16:04+0400
видео
казахстан
мультимедиа
ситуация в казахстане
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Радикалы захватили здание городской администрации, резиденцию президента, а также редакции нескольких телеканалов 5 января. Утром 6 января военные приступили к освобождению площади. После короткой перестрелки силовики отступили. Но зачистка продолжилась вечером. Постепенно все здания были освобождены от террористов.По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около одной тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.До 19 января в Казахстане действует режим чрезвычайного положения.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, казахстан, мультимедиа, ситуация в казахстане, видео
Как начиналась антитеррористическая операция в Алма-Ате: эксклюзивные кадры
15:40 09.01.2022 (обновлено: 16:04 09.01.2022)
Видео было снято еще 6 января, но из-за отсутствия интернета оно было получено только сейчас. Смотрите в видео, как силовики защищали Казахстан от террористов
Радикалы захватили здание городской администрации, резиденцию президента, а также редакции нескольких телеканалов 5 января.
Утром 6 января военные приступили к освобождению площади. После короткой перестрелки силовики отступили. Но зачистка продолжилась вечером. Постепенно все здания были освобождены от террористов.
По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около одной тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
До 19 января в Казахстане действует режим чрезвычайного положения.