Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220109/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-9-yanvarya-2022-263412584.html
Какой сегодня церковный праздник: 9 января 2022
Какой сегодня церковный праздник: 9 января 2022
По православному церковному календарю 9 января 2022 года отмечают день памяти Святых Стефана, Феодора и других
2022-01-09T01:00+0400
2022-01-09T01:00+0400
религия
справки
церковный праздник
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/02/251629990_0:238:2796:1811_1920x0_80_0_0_2fcc9234439f6885908057cd7669d1a4.jpg
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.ПервомученикПо церковному календарю 9 января поминают архидиакона Стефана – первого христианского мученика, пострадавшего за Спасителя.Стефан был старшим среди семи диаконов, поставленных апостолами, поэтому его называют архидиаконом. Проповедовал будущий Святой слово Божье в Иерусалиме, подкрепляя знамениями и чудесами свои слова.Успешная проповедь Святого настроила против него фарисеев - его схватили и повлекли в синедрион - высшее судилище евреев. Фарисеи на суде представили ложных свидетелей, утверждавших, что в своих проповедях Святой оскорбляет Бога и пророка Моисея.Святой Стефан в свое оправдание изложил перед синедрионом историю еврейского народа, где на ярких примерах показал, как евреи всегда противились Богу и убивали Им посланных пророков, чем еще более разгневал членов синедриона.Они повлекли Святого за город, где, как повелевал закон, свидетели, обвинившие Стефана, первыми стали побивать его камнями. При этом присутствовал юноша по имени Савл, которому поручили стеречь одежды побивающих камнями. Стефан, падая под градом камней, воскликнул: "Господи Иисусе! Не вмени им греха сего и прими дух мой".Так архидиакон стал первым мучеником за Христа в 34 году после Рождества Христова – ему было 30 лет.Феодор НачертанныйПо церковному календарю 9 января поминают преподобного Феодора исповедника, прозванного Начертанным.Родился будущий Святой в христианской семье в Иерусалиме. С раннего детства Феодор посещал церковные службы, избегая детских забав. Вместе с младшим братом Феофаном он обучался в Лавре Святого Саввы. Братья приняли иночество, а Святого Феодора возвели в сан пресвитера.Патриарх Иерусалимский послал братьев в Константинополь для защиты православия, когда император-иконоборец Лев V Армянин (813 – 820) стал покровительствовать иконоборческой ереси.При следующих императорах - Михаиле II (820 - 829) и Феофиле (829 - 842), братьев неоднократно подвергали жестоким пыткам, принуждая присоединиться к иконоборческой ереси.Как-то на их лица раскаленными иглами нанесли якобы позорящие надписи - 12 стихотворных строк, в которых о Святых исповедниках говорилось как о "сосудах суеверного заблуждения". Отсюда наименование Начертанных утвердившееся за братьями-мучениками.Святой Феодор скончался примерно в 840 году в местечке Апамее, где мучеников заточили после пытки. Святой Феофан дожив до окончания иконоборческой ереси, скончался в сане епископа Никейского.Архиепископ КонстантинопольскийПо церковному календарю 9 января поминают святителя Феодора, архиепископа Константинопольского.Родом будущий святитель был из Константинополя - он вел благочестивую жизнь и служил пресвитером в соборе Святой Софии, где также был сосудохранителем.Патриархом Константинопольским его избрали в 676-м, но через два года был оклеветан и низложен.Однако истина восторжествовала - Святой Феодор на Патриарший престол был вновь возведен в 683 году и до своей кончины управлял Константинопольской церковью. Скончался святитель примерно 686-м.ИмениныПо церковному календарю 9 января именины отмечают Антонина, Лука, Степан, Тихон, Ферапонт и Федор.Материал подготовлен на основе открытых источников
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/02/251629990_34:0:2763:2047_1920x0_80_0_0_42302aa3f332577e685cf56a595100a1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 9 января 2022

01:00 09.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer Празднование Пасхи в Грузии 1 мая 2021 года. Праздничная церковная служба в кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба
Празднование Пасхи в Грузии 1 мая 2021 года. Праздничная церковная служба в кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба - Sputnik Грузия, 1920, 09.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
По православному церковному календарю 9 января 2022 года отмечают день памяти Святых Стефана, Феодора и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Первомученик

По церковному календарю 9 января поминают архидиакона Стефана – первого христианского мученика, пострадавшего за Спасителя.
Стефан был старшим среди семи диаконов, поставленных апостолами, поэтому его называют архидиаконом. Проповедовал будущий Святой слово Божье в Иерусалиме, подкрепляя знамениями и чудесами свои слова.
Успешная проповедь Святого настроила против него фарисеев - его схватили и повлекли в синедрион - высшее судилище евреев. Фарисеи на суде представили ложных свидетелей, утверждавших, что в своих проповедях Святой оскорбляет Бога и пророка Моисея.
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкМонахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
Монахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя - Sputnik Грузия, 1920, 06.01.2022
Монахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov
/
Перейти в фотобанк
Святой Стефан в свое оправдание изложил перед синедрионом историю еврейского народа, где на ярких примерах показал, как евреи всегда противились Богу и убивали Им посланных пророков, чем еще более разгневал членов синедриона.
Они повлекли Святого за город, где, как повелевал закон, свидетели, обвинившие Стефана, первыми стали побивать его камнями. При этом присутствовал юноша по имени Савл, которому поручили стеречь одежды побивающих камнями. Стефан, падая под градом камней, воскликнул: "Господи Иисусе! Не вмени им греха сего и прими дух мой".
Так архидиакон стал первым мучеником за Христа в 34 году после Рождества Христова – ему было 30 лет.

Феодор Начертанный

По церковному календарю 9 января поминают преподобного Феодора исповедника, прозванного Начертанным.
Родился будущий Святой в христианской семье в Иерусалиме. С раннего детства Феодор посещал церковные службы, избегая детских забав. Вместе с младшим братом Феофаном он обучался в Лавре Святого Саввы. Братья приняли иночество, а Святого Феодора возвели в сан пресвитера.
Патриарх Иерусалимский послал братьев в Константинополь для защиты православия, когда император-иконоборец Лев V Армянин (813 – 820) стал покровительствовать иконоборческой ереси.
Святые исповедники, прибыв в византийскую столицу, смело выступали в защиту иконопочитания и в словесном состязании посрамили Льва V. За это братьев, по приказу императора, жестоко избив, сослали, строго запретив помогать им в чем-либо.
При следующих императорах - Михаиле II (820 - 829) и Феофиле (829 - 842), братьев неоднократно подвергали жестоким пыткам, принуждая присоединиться к иконоборческой ереси.
Как-то на их лица раскаленными иглами нанесли якобы позорящие надписи - 12 стихотворных строк, в которых о Святых исповедниках говорилось как о "сосудах суеверного заблуждения". Отсюда наименование Начертанных утвердившееся за братьями-мучениками.
Святой Феодор скончался примерно в 840 году в местечке Апамее, где мучеников заточили после пытки. Святой Феофан дожив до окончания иконоборческой ереси, скончался в сане епископа Никейского.

Архиепископ Константинопольский

По церковному календарю 9 января поминают святителя Феодора, архиепископа Константинопольского.
Родом будущий святитель был из Константинополя - он вел благочестивую жизнь и служил пресвитером в соборе Святой Софии, где также был сосудохранителем.
Патриархом Константинопольским его избрали в 676-м, но через два года был оклеветан и низложен.
Однако истина восторжествовала - Святой Феодор на Патриарший престол был вновь возведен в 683 году и до своей кончины управлял Константинопольской церковью. Скончался святитель примерно 686-м.

Именины

По церковному календарю 9 января именины отмечают Антонина, Лука, Степан, Тихон, Ферапонт и Федор.
Материал подготовлен на основе открытых источников
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
01:20Алма-Ата после погромов и пожаров - видео разрушений в ходе беспорядков
ВчераВ Кутаиси из Нур-Султана: Грузия и Казахстан возобновили авиасообщение - видео
ВчераТбилиси ждут большие пробки: начинается ремонт проспекта Кетеван Цамебули
ВчераПрезидент Грузии сделала первый комментарий по событиям в Казахстане
ВчераСторонники Саакашвили намерены устроить акции протеста по всей Грузии
ВчераВ больнице Алма-Аты рассказали о нападении боевиков на медучреждение
ВчераИз Грузии в Казахстан впервые за три дня улетели пассажиры
ВчераУченые предупредили об опасности появления коронавируса-"супермутанта"
ВчераТотиносин будет бороться за сохранение места в высшем дивизионе сумо
ВчераПротесты в Казахстане были заранее подготовлены, заявил глава исполкома СНГ
ВчераНезависимый эксперт согласен с результатами медицинской экспертизы оператора "ТВ Пирвели"
ВчераКак спланировать новый год – 5 советов от психологов
ВчераБидзина Иванишвили продолжает терять позиции в рейтинге Forbes
ВчераГражданин Израиля грузинского происхождения погиб в Казахстане
ВчераКак Актау приводят в порядок после беспорядков в Казахстане - видео
ВчераВ Грузию впервые за три дня прибыл рейс из Казахстана
ВчераЛидеры ОДКБ проведут переговоры в формате видеоконференции
ВчераТурецкий самолет при посадке в Батуми сдувало ветром - видео
ВчераГрузинский футболист остается на Украине – трансфер в Словакию не состоялся
ВчераВ новый год с новым домом: пострадавшие от стихийных бедствий в Грузии получат жилища