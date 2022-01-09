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https://sputnik-georgia.ru/20220109/klubnoe-soobschestvo-v-gruzii-snova-zagovorilo-o-poyavlenii-narkotika-ubiytsy-263468181.html
Клубное сообщество в Грузии снова заговорило о появлении наркотика-убийцы
Клубное сообщество в Грузии снова заговорило о появлении наркотика-убийцы
Сообщество возлагает ответственность за происходящее на МВД Грузии и правительство, обвиняя их в очередной попытке дискредитации ночных клубов 09.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-09T09:36+0400
2022-01-09T09:36+0400
общество
новости
грузия
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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Сообщество ночных клубов Грузии предупредило о появлении в стране наркотика-убийцы "фентанила" и призвало посетителей к осторожности.Впервые о "фентаниле" в Грузии заговорили в 2018 году, когда несколько молодых людей скончались после употребления этого наркотика, попробовав его в клубе. За этими событиями последовал рейд полиции в клубах и массовые акции протеста.На этот раз предупреждение о появлении фентанила появилось на странице сообщества Georgian Rave Community в соцсети Facebook, которое объединяет людей, интересующихся клубной культурой в Грузии.Сообщество возлагает полную ответственность за происходящее на МВД Грузии и правительство страны и обвиняет их в очередной попытке дискредитации ночных клубов."МВД хочет повторить сценарий 2018 года, уничтожить клубное пространство пропагандой и приклеиванием ярлыков", - говорится в сообщении.МВД Грузии пока не комментировало обвинения со стороны клубного сообщества."Клубная" революцияВ 2018 году сразу в трех клубах Тбилиси Bassiani, Khidi и Cafe Gallery прошла спецоперация МВД Грузии по выявлению наркоторговцев. Предшествовал спецоперации ажиотаж из-за появления в Тбилиси нового "клубного наркотика".Действия сотрудников МВД в мае 2018 года вызвали протест тех, кто был в клубе, и им сочувствующих. Последующие задержания тусовщиков за мелкое хулиганство и неповиновение полиции привели к самой большой за последнее время молодежной акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.Протестовать на улицу вышли тысячи человек, при этом, в отличие от всех предыдущих акций, доступ политиков на нее был весьма ограничен.В первый же день протеста к вечеру территория перед парламента превратилась в танцпол. Но когда в соцсети появилась фотография того, как одна из активных участниц акции танцует на мемориале погибших 9 апреля 1989 года, началась волна протеста против всех "тусовщиков". Уже следующий день, 13 мая, националисты собрались на контракцию.Обе группы были настроены настолько агрессивно, что МВД пришлось вывести спецназ во избежание столкновений на проспекте Руставели.После переговоров сторонам удалось договориться о смягчении наркополитики в отношении потребляющих наркотики.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20181210/Narkotik-ubiytsa-v-Gruzii--spetsialist-preduprezhdaet-ob-opasnosti-243389748.html
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общество, новости, грузия

Клубное сообщество в Грузии снова заговорило о появлении наркотика-убийцы

09:36 09.01.2022
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкДиджейский микшер
Диджейский микшер - Sputnik Грузия, 1920, 09.01.2022
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
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Сообщество возлагает ответственность за происходящее на МВД Грузии и правительство, обвиняя их в очередной попытке дискредитации ночных клубов
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Сообщество ночных клубов Грузии предупредило о появлении в стране наркотика-убийцы "фентанила" и призвало посетителей к осторожности.
Впервые о "фентаниле" в Грузии заговорили в 2018 году, когда несколько молодых людей скончались после употребления этого наркотика, попробовав его в клубе. За этими событиями последовал рейд полиции в клубах и массовые акции протеста.
На этот раз предупреждение о появлении фентанила появилось на странице сообщества Georgian Rave Community в соцсети Facebook, которое объединяет людей, интересующихся клубной культурой в Грузии.
"В городе снова появился смертельный наркотик "фентанил". Не принимайте MDMA и другие наркотические вещества этой группы. Не мешайте неизвестные прекурсоры с алкоголем или другими веществами с содержанием бензола", - говорится в сообщении.
Сообщество возлагает полную ответственность за происходящее на МВД Грузии и правительство страны и обвиняет их в очередной попытке дискредитации ночных клубов.
"МВД хочет повторить сценарий 2018 года, уничтожить клубное пространство пропагандой и приклеиванием ярлыков", - говорится в сообщении.
МВД Грузии пока не комментировало обвинения со стороны клубного сообщества.

"Клубная" революция

В 2018 году сразу в трех клубах Тбилиси Bassiani, Khidi и Cafe Gallery прошла спецоперация МВД Грузии по выявлению наркоторговцев. Предшествовал спецоперации ажиотаж из-за появления в Тбилиси нового "клубного наркотика".
Действия сотрудников МВД в мае 2018 года вызвали протест тех, кто был в клубе, и им сочувствующих. Последующие задержания тусовщиков за мелкое хулиганство и неповиновение полиции привели к самой большой за последнее время молодежной акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.
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Наркотик-убийца в Грузии – специалист предупреждает об опасности
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Протестовать на улицу вышли тысячи человек, при этом, в отличие от всех предыдущих акций, доступ политиков на нее был весьма ограничен.
В первый же день протеста к вечеру территория перед парламента превратилась в танцпол. Но когда в соцсети появилась фотография того, как одна из активных участниц акции танцует на мемориале погибших 9 апреля 1989 года, началась волна протеста против всех "тусовщиков". Уже следующий день, 13 мая, националисты собрались на контракцию.
Обе группы были настроены настолько агрессивно, что МВД пришлось вывести спецназ во избежание столкновений на проспекте Руставели.
После переговоров сторонам удалось договориться о смягчении наркополитики в отношении потребляющих наркотики.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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