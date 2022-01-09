https://sputnik-georgia.ru/20220109/moskva-razocharovana-signalami-iz-ssha-i-bryusselya---mid-rossii-263481938.html

Москва разочарована сигналами из США и Брюсселя - МИД России

Москва разочарована сигналами из США и Брюсселя - МИД России

Москва сожалеет, что Вашингтон продолжает настаивать на односторонних уступках со стороны РФ и вместо конструктива предпочитает спекуляции, заявил Сергей... 09.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-09T21:35+0400

2022-01-09T21:35+0400

2022-01-09T21:47+0400

россия

в мире

украина

нато

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23575/14/235751492_0:0:2919:1643_1920x0_80_0_0_8b227658ae909fe773c8f3710ddf1548.jpg

ТБИЛИСИ, 9 янв - Sputnik. Диалог России с США по гарантиям безопасности, который пройдет в Женеве, может ограничиться одной встречей, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я ничего не могу исключать, это вполне возможный сценарий, и у американцев, особенно у их группы поддержки в лице других НАТОвских стран, не должно быть никаких иллюзий на этот счёт", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, могут ли переговоры по гарантиям безопасности ограничиться одной встречей, если США не проявят интерес к готовности обсуждать озабоченности Москвы, сообщает РИА Новости."Мы не с протянутой рукой туда едем, мы едем с четко сформулированной задачей, которую необходимо решить на тех условиях, которые мы сформулировали. Вот и все", - подчеркнул замминистра.Он пояснил, что "если мы будем ходить по кругу и повторять одно и то же, если не увидим ни малейших признаков готовности с той стороны учесть наши приоритеты, отреагировать на них конструктивным образом, тогда диалог станет беспредметным"."И какой смысл в его продолжении? Я не очень понимаю", - сказал Рябков.Дипломат напомнил, что на переговорах будет настаивать на отказе НАТО от расширения на восток и размещения ударных вооружений вблизи российских границ."Все это в правовой форме. К сожалению, мы слышим разного рода спекуляции на тему того, что Россия должна сделать это, должна сделать другое, предпринять такой шаг, сякой шаг. Мы неоднократно реагировали на такую постановку вопроса, причем на всех уровнях, и здесь не может быть основы ни для какой не то что договоренности, а даже продуктивной дискуссии", — подчеркнул он.Рябков отметил, что Москва разочарована сигналами из США и Брюсселя, прозвучавшими накануне встречи в Женеве."Если коротко, то они отражают непонимание того, что нужно нам. А нам нужны юридические гарантии, правовые гарантии нерасширения НАТО дальше, ликвидации всего того, что альянс насоздавал, движимый антироссийскими фобиями и разного рода представлениями ложными о том, в чем суть российской политики за период с 1997 года", - отметил замглавы российского МИД.Россия и США 9-10 января в Женеве проведут консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, в мире, украина, нато, политика