https://sputnik-georgia.ru/20220109/netochnosti-v-deklaratsiyakh-goschinovnikov-gruzii-glavnye-problemy-263470876.html

Неточности в декларациях госчиновников Грузии: главные проблемы

Неточности в декларациях госчиновников Грузии: главные проблемы

Пятая часть всех грузинских чиновников была наказана только за то, что они не вовремя предоставили имущественные декларации 09.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-09T10:04+0400

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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Из 303 заполненных чиновниками имущественных деклараций в 2021 году только 130 прошли одобрение, говорится в отчете Национального бюро публичной службы.Заполнение декларации является обязательным для всех чиновников. В ней они должны указать полные данные об имуществе, счетах и своем бизнесе.Из 173 оставшихся чиновников для 165 все закончилось штрафами и предупреждениями, в семи случаях делопроизводство было прекращено, а в одном случае декларацией заинтересовалась прокуратура Грузии.Среди неудовлетворительных деклараций в ряде случаев не было указано недвижимое имущество или его точная площадь, также было неправильно указано наличие сумм на счетах или не были указаны счета в иностранной валюте.Также ряд чиновников не указали свою предпринимательскую деятельность и доход.И только 19% из всех чиновников были наказаны за то, что не вовремя представили декларацию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия