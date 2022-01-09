https://sputnik-georgia.ru/20220109/netochnosti-v-deklaratsiyakh-goschinovnikov-gruzii-glavnye-problemy-263470876.html
Неточности в декларациях госчиновников Грузии: главные проблемы
Неточности в декларациях госчиновников Грузии: главные проблемы
Пятая часть всех грузинских чиновников была наказана только за то, что они не вовремя предоставили имущественные декларации 09.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-09T10:04+0400
2022-01-09T10:04+0400
2022-01-09T10:04+0400
экономика
новости
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24778/90/247789020_0:114:1921:1194_1920x0_80_0_0_4a0c3d0ea546533e5db0cb2060320f00.jpg
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Из 303 заполненных чиновниками имущественных деклараций в 2021 году только 130 прошли одобрение, говорится в отчете Национального бюро публичной службы.Заполнение декларации является обязательным для всех чиновников. В ней они должны указать полные данные об имуществе, счетах и своем бизнесе.Из 173 оставшихся чиновников для 165 все закончилось штрафами и предупреждениями, в семи случаях делопроизводство было прекращено, а в одном случае декларацией заинтересовалась прокуратура Грузии.Среди неудовлетворительных деклараций в ряде случаев не было указано недвижимое имущество или его точная площадь, также было неправильно указано наличие сумм на счетах или не были указаны счета в иностранной валюте.Также ряд чиновников не указали свою предпринимательскую деятельность и доход.И только 19% из всех чиновников были наказаны за то, что не вовремя представили декларацию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24778/90/247789020_88:0:1831:1307_1920x0_80_0_0_1c2339dfd4c3858161773017f161b62b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, грузия
Неточности в декларациях госчиновников Грузии: главные проблемы
Пятая часть всех грузинских чиновников была наказана только за то, что они не вовремя предоставили имущественные декларации
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik.
Из 303 заполненных чиновниками имущественных деклараций в 2021 году только 130 прошли одобрение, говорится в отчете
Национального бюро публичной службы.
Заполнение декларации является обязательным для всех чиновников. В ней они должны указать полные данные об имуществе, счетах и своем бизнесе.
Из 173 оставшихся чиновников для 165 все закончилось штрафами и предупреждениями, в семи случаях делопроизводство было прекращено, а в одном случае декларацией заинтересовалась прокуратура Грузии.
Среди неудовлетворительных деклараций в ряде случаев не было указано недвижимое имущество или его точная площадь, также было неправильно указано наличие сумм на счетах или не были указаны счета в иностранной валюте.
Также ряд чиновников не указали свою предпринимательскую деятельность и доход.
И только 19% из всех чиновников были наказаны за то, что не вовремя представили декларацию.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.