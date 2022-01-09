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Неточности в декларациях госчиновников Грузии: главные проблемы
Неточности в декларациях госчиновников Грузии: главные проблемы
Пятая часть всех грузинских чиновников была наказана только за то, что они не вовремя предоставили имущественные декларации 09.01.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Из 303 заполненных чиновниками имущественных деклараций в 2021 году только 130 прошли одобрение, говорится в отчете Национального бюро публичной службы.Заполнение декларации является обязательным для всех чиновников. В ней они должны указать полные данные об имуществе, счетах и своем бизнесе.Из 173 оставшихся чиновников для 165 все закончилось штрафами и предупреждениями, в семи случаях делопроизводство было прекращено, а в одном случае декларацией заинтересовалась прокуратура Грузии.Среди неудовлетворительных деклараций в ряде случаев не было указано недвижимое имущество или его точная площадь, также было неправильно указано наличие сумм на счетах или не были указаны счета в иностранной валюте.Также ряд чиновников не указали свою предпринимательскую деятельность и доход.И только 19% из всех чиновников были наказаны за то, что не вовремя представили декларацию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия

Неточности в декларациях госчиновников Грузии: главные проблемы

10:04 09.01.2022
© Pixabay / jackmac34Папка с документами в налоговой компании
Папка с документами в налоговой компании - Sputnik Грузия, 1920, 09.01.2022
© Pixabay / jackmac34
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Пятая часть всех грузинских чиновников была наказана только за то, что они не вовремя предоставили имущественные декларации
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Из 303 заполненных чиновниками имущественных деклараций в 2021 году только 130 прошли одобрение, говорится в отчете Национального бюро публичной службы.
Заполнение декларации является обязательным для всех чиновников. В ней они должны указать полные данные об имуществе, счетах и своем бизнесе.
Из 173 оставшихся чиновников для 165 все закончилось штрафами и предупреждениями, в семи случаях делопроизводство было прекращено, а в одном случае декларацией заинтересовалась прокуратура Грузии.
Среди неудовлетворительных деклараций в ряде случаев не было указано недвижимое имущество или его точная площадь, также было неправильно указано наличие сумм на счетах или не были указаны счета в иностранной валюте.
Также ряд чиновников не указали свою предпринимательскую деятельность и доход.
И только 19% из всех чиновников были наказаны за то, что не вовремя представили декларацию.
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