https://sputnik-georgia.ru/20220109/pistolety-ruzhya-alkogol-chto-nashli-u-terroristov-v-kazakhstane-263476658.html

Пистолеты, ружья, алкоголь: что нашли у террористов в Казахстане

Пистолеты, ружья, алкоголь: что нашли у террористов в Казахстане

Правоохранители изъяли у преступников автоматы, пистолеты, ружья, коктейли Молотова, алкоголь и паспорта иностранных государств. Смотрите в видео, как... 09.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-09T13:26+0400

2022-01-09T13:26+0400

2022-01-09T13:26+0400

видео

казахстан

мультимедиа

ситуация в казахстане

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МВД Казахстана сообщает о том, что в республике за участие в беспорядках были задержаны в общей сложности 5969 человек, возбуждено 125 уголовных дел.На видео, заснятом в одном из полицейских участков Алма-Аты, видно, что силовики изъяли у преступников автоматы, пистолеты, ружья, коктейли Молотова, а также несколько коробок с бутылками водки.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, казахстан, мультимедиа, ситуация в казахстане, видео