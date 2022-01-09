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Пистолеты, ружья, алкоголь: что нашли у террористов в Казахстане
Пистолеты, ружья, алкоголь: что нашли у террористов в Казахстане
Правоохранители изъяли у преступников автоматы, пистолеты, ружья, коктейли Молотова, алкоголь и паспорта иностранных государств. Смотрите в видео, как... 09.01.2022, Sputnik Грузия
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МВД Казахстана сообщает о том, что в республике за участие в беспорядках были задержаны в общей сложности 5969 человек, возбуждено 125 уголовных дел.На видео, заснятом в одном из полицейских участков Алма-Аты, видно, что силовики изъяли у преступников автоматы, пистолеты, ружья, коктейли Молотова, а также несколько коробок с бутылками водки.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
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видео, казахстан, мультимедиа, ситуация в казахстане, видео

Пистолеты, ружья, алкоголь: что нашли у террористов в Казахстане

13:26 09.01.2022
© video: @coronavirus2020_kz
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Правоохранители изъяли у преступников автоматы, пистолеты, ружья, коктейли Молотова, алкоголь и паспорта иностранных государств. Смотрите в видео, как задерживали террористов в Казахстане
МВД Казахстана сообщает о том, что в республике за участие в беспорядках были задержаны в общей сложности 5969 человек, возбуждено 125 уголовных дел.
На видео, заснятом в одном из полицейских участков Алма-Аты, видно, что силовики изъяли у преступников автоматы, пистолеты, ружья, коктейли Молотова, а также несколько коробок с бутылками водки.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
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