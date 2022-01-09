https://sputnik-georgia.ru/20220109/prestupnost-v-gruzii-poslednie-dannye-263469629.html

Преступность в Грузии: последние данные

Преступность в Грузии: последние данные

Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство – за 11 месяцев 2021 года было зарегистрировано около 15,3 тысячи подобных случаев 09.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-09T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Число преступлений в Грузии в период с 1 января по 30 ноября 2021 года сократилось на 0,88%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.По данным ведомства, за 11 месяцев 2021 года в Грузии было зафиксировано около 52,1 тысячи преступлений, из которых раскрыть удалось лишь 48,3%. При этом только в ноябре было совершено 4,6 тысячи преступлений, что на 9% больше аналогичного показателя прошлого года.Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 4,5-5 тысяч преступлений.Топ-5 преступленийСамым распространенным преступлением в Грузии остается воровство – в период с января по октябрь включительно было зарегистрировано около 15,3 тысячи подобных случаев, из которых раскрыто 33,7%.Семейное насилие оказалось на втором месте. За 11 месяцев сотрудники следственных органов зафиксировали около 4,1 тысячи подобных преступлений. Раскрыть удалось 72%.На третье место сместились преступления, связанные с наркотиками, – 3,6 тысячи преступлений с 1 января по 30 ноября, из которых раскрыто 87,4%.Пятерка наиболее часто совершаемых преступлений выглядит следующим образом:Кроме того, по данным МВД Грузии, за период с 1 января по 30 ноября в стране было зарегистрировано 70 убийств, из которых 25 с особой жестокостью, 323 случая нанесения вреда здоровью, 154 случая изнасилования, три случая взятия в заложники, 11 случаев торговли людьми, 25 случаев взяточничества и девять случаев терроризма.Скольких наказали?В период с 1 января по 30 ноября за совершение различных преступлений к уголовной ответственности был привлечен 17 561 человек, из которых 1 176 отбывали условный срок. При этом 5 121 задержанного привлекли к уголовной ответственности в Тбилиси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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