Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220109/rossiyskie-desantniki-prodolzhayut-pribyvat-v-kazakhstan---video-263476155.html
Российские десантники продолжают прибывать в Казахстан - видео
Российские десантники продолжают прибывать в Казахстан - видео
В Казахстан вылетели еще несколько составов российских десантников подразделений Ульяновского соединения ВДВ и подразделений 45-й отдельной бригады... 09.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-09T10:35+0400
2022-01-09T13:17+0400
видео
казахстан
мультимедиа
ситуация в казахстане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/09/263476071_0:49:1915:1126_1920x0_80_0_0_6d39e8d78f4ee3659c04cc52df4e2315.png
Все они представляют миротворческий контингент ОДКБ.Те, кто прибыли в Казахстан первыми, уже приступили к выполнению своих задач: охранять важные государственные и военные объекты, помогать силам правопорядка стабилизировать обстановку в стране.В республику отправили не только миротворцев из России, но также из Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.
казахстан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/09/263476071_0:0:1563:1172_1920x0_80_0_0_7cb5be29648750c0bc841051f0f2b0e2.png
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, казахстан, мультимедиа, ситуация в казахстане, видео

Российские десантники продолжают прибывать в Казахстан - видео

10:35 09.01.2022 (обновлено: 13:17 09.01.2022)
© video: Ministry of Defense of Russia
Подписаться на
В Казахстан вылетели еще несколько составов российских десантников подразделений Ульяновского соединения ВДВ и подразделений 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. Смотрите подробности в видео
Все они представляют миротворческий контингент ОДКБ.
Те, кто прибыли в Казахстан первыми, уже приступили к выполнению своих задач: охранять важные государственные и военные объекты, помогать силам правопорядка стабилизировать обстановку в стране.
В республику отправили не только миротворцев из России, но также из Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:33Адель сняла новый клип, где показалась в очень необычном образе - видео
14:02Выдача новых проездных в Тбилиси прекращена из-за опечатки
13:31Будто не ела оливье: Настя Ивлеева мотивирует фанатов худеть после Нового Года
13:26Пистолеты, ружья, алкоголь: что нашли у террористов в Казахстане
13:03Число инфицированных "омикроном" в Грузии может за сутки вырасти вдвое
12:34Израиль открыл границы для туристов
12:03Почему цена на биткоин снизилась из-за событий в Казахстане
11:31Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 3 842
10:35Российские десантники продолжают прибывать в Казахстан - видео
10:32МВД Казахстана уточнило число погибших во время беспорядков силовиков
10:04Неточности в декларациях госчиновников Грузии: главные проблемы
09:36Клубное сообщество в Грузии снова заговорило о появлении наркотика-убийцы
09:01Преступность в Грузии: последние данные
01:20Алма-Ата после погромов и пожаров - видео разрушений в ходе беспорядков
ВчераВ Кутаиси из Нур-Султана: Грузия и Казахстан возобновили авиасообщение - видео
ВчераТбилиси ждут большие пробки: начинается ремонт проспекта Кетеван Цамебули
ВчераПрезидент Грузии сделала первый комментарий по событиям в Казахстане
ВчераСторонники Саакашвили намерены устроить акции протеста по всей Грузии
ВчераВ больнице Алма-Аты рассказали о нападении боевиков на медучреждение
ВчераИз Грузии в Казахстан впервые за три дня улетели пассажиры