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Российские десантники продолжают прибывать в Казахстан - видео
Российские десантники продолжают прибывать в Казахстан - видео
В Казахстан вылетели еще несколько составов российских десантников подразделений Ульяновского соединения ВДВ и подразделений 45-й отдельной бригады... 09.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-09T10:35+0400
2022-01-09T10:35+0400
2022-01-09T13:17+0400
видео
казахстан
мультимедиа
ситуация в казахстане
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Все они представляют миротворческий контингент ОДКБ.Те, кто прибыли в Казахстан первыми, уже приступили к выполнению своих задач: охранять важные государственные и военные объекты, помогать силам правопорядка стабилизировать обстановку в стране.В республику отправили не только миротворцев из России, но также из Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.
казахстан
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, казахстан, мультимедиа, ситуация в казахстане, видео
Российские десантники продолжают прибывать в Казахстан - видео
10:35 09.01.2022 (обновлено: 13:17 09.01.2022)
В Казахстан вылетели еще несколько составов российских десантников подразделений Ульяновского соединения ВДВ и подразделений 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. Смотрите подробности в видео
Все они представляют миротворческий контингент ОДКБ.
Те, кто прибыли в Казахстан первыми, уже приступили к выполнению своих задач: охранять важные государственные и военные объекты, помогать силам правопорядка стабилизировать обстановку в стране.
В республику отправили не только миротворцев из России, но также из Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.