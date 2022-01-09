https://sputnik-georgia.ru/20220109/rossiyskie-desantniki-prodolzhayut-pribyvat-v-kazakhstan---video-263476155.html

Российские десантники продолжают прибывать в Казахстан - видео

Российские десантники продолжают прибывать в Казахстан - видео

В Казахстан вылетели еще несколько составов российских десантников подразделений Ульяновского соединения ВДВ и подразделений 45-й отдельной бригады... 09.01.2022, Sputnik Грузия

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видео

казахстан

мультимедиа

ситуация в казахстане

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Все они представляют миротворческий контингент ОДКБ.Те, кто прибыли в Казахстан первыми, уже приступили к выполнению своих задач: охранять важные государственные и военные объекты, помогать силам правопорядка стабилизировать обстановку в стране.В республику отправили не только миротворцев из России, но также из Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.

казахстан

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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