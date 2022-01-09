https://sputnik-georgia.ru/20220109/v-lesu-na-vostoke-gruzii-nayden-trup-muzhchiny-263480736.html

В лесу на востоке Грузии найден труп мужчины

В лесу на востоке Грузии найден труп мужчины

Тело погибшего перевезено на судебно-медицинскую экспертизу, детали происшествия не сообщаются 09.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-09T19:31+0400

2022-01-09T19:31+0400

2022-01-09T19:31+0400

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мвд грузии

гардабанский район

квемо картли

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Тело мужчины средних лет было обнаружено в лесу села Мухровани Гардабанского района (регион Квемо Картли) на востоке Грузии, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД.По данным ведомства, ведется расследование случившегося по статье 115 УК Грузии - "доведение до самоубийства".Тело погибшего перевезено на судебно-медицинскую экспертизу. Другие детали происшествия не сообщаются.Как стало известно из СМИ, на теле мужчины были обнаружены различные повреждения. Жители села утверждают, что умерший не был местным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

гардабанский район

квемо картли

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, мвд грузии, гардабанский район, квемо картли