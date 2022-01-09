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В лесу на востоке Грузии найден труп мужчины
В лесу на востоке Грузии найден труп мужчины
Тело погибшего перевезено на судебно-медицинскую экспертизу, детали происшествия не сообщаются 09.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-09T19:31+0400
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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Тело мужчины средних лет было обнаружено в лесу села Мухровани Гардабанского района (регион Квемо Картли) на востоке Грузии, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД.По данным ведомства, ведется расследование случившегося по статье 115 УК Грузии - "доведение до самоубийства".Тело погибшего перевезено на судебно-медицинскую экспертизу. Другие детали происшествия не сообщаются.Как стало известно из СМИ, на теле мужчины были обнаружены различные повреждения. Жители села утверждают, что умерший не был местным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, мвд грузии, гардабанский район, квемо картли

В лесу на востоке Грузии найден труп мужчины

19:31 09.01.2022
© Sputnik / STRINGERРегиональная патрульная полиция в Гардабани
Региональная патрульная полиция в Гардабани - Sputnik Грузия, 1920, 09.01.2022
© Sputnik / STRINGER
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Тело погибшего перевезено на судебно-медицинскую экспертизу, детали происшествия не сообщаются
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Тело мужчины средних лет было обнаружено в лесу села Мухровани Гардабанского района (регион Квемо Картли) на востоке Грузии, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД.
По данным ведомства, ведется расследование случившегося по статье 115 УК Грузии - "доведение до самоубийства".
Тело погибшего перевезено на судебно-медицинскую экспертизу. Другие детали происшествия не сообщаются.
Как стало известно из СМИ, на теле мужчины были обнаружены различные повреждения. Жители села утверждают, что умерший не был местным.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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