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В Минобороны Казахстана рассказали, когда закончится спецоперация
В Минобороны Казахстана рассказали, когда закончится спецоперация
Обстановка в Казахстане стабилизируется и находится под контролем властей. Смотрите в видео заявление командующего миротворцами ОДКБ 09.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-09T20:09+0400
2022-01-09T20:09+0400
2022-01-09T20:17+0400
видео
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ситуация в казахстане
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Об этом рассказали на совместном брифинге командующего коллективными миротворческими силами ОДКБ в Республике Казахстан генерал-полковника Андрея Сердюкова и заместителя министра обороны Республики Казахстан генерал-лейтенанта Султана Гамалетдинова. Полное заявление смотрите в нашем видео.
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видео, казахстан, мультимедиа, ситуация в казахстане, видео
В Минобороны Казахстана рассказали, когда закончится спецоперация
20:09 09.01.2022 (обновлено: 20:17 09.01.2022)
Обстановка в Казахстане стабилизируется и находится под контролем властей. Смотрите в видео заявление командующего миротворцами ОДКБ
Об этом рассказали на совместном брифинге командующего коллективными миротворческими силами ОДКБ в Республике Казахстан генерал-полковника Андрея Сердюкова и заместителя министра обороны Республики Казахстан генерал-лейтенанта Султана Гамалетдинова.
Полное заявление смотрите в нашем видео.