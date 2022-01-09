https://sputnik-georgia.ru/20220109/v-minoborony-kazakhstana-rasskazali-kogda-zakonchitsya-spetsoperatsiya-263481142.html

В Минобороны Казахстана рассказали, когда закончится спецоперация

В Минобороны Казахстана рассказали, когда закончится спецоперация

Обстановка в Казахстане стабилизируется и находится под контролем властей. Смотрите в видео заявление командующего миротворцами ОДКБ 09.01.2022, Sputnik Грузия

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ситуация в казахстане

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Об этом рассказали на совместном брифинге командующего коллективными миротворческими силами ОДКБ в Республике Казахстан генерал-полковника Андрея Сердюкова и заместителя министра обороны Республики Казахстан генерал-лейтенанта Султана Гамалетдинова. Полное заявление смотрите в нашем видео.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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