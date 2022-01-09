https://sputnik-georgia.ru/20220109/zhutkie-kadry-kak-gorelo-zdanie-akimata-almaty-263479395.html

Жуткие кадры: как горело здание акимата Алма-Аты

Жуткие кадры: как горело здание акимата Алма-Аты

Леденящие душу кадры из Алма-Аты, где запечатлён пожар в администрации города. Смотрите в видео, что стало со зданием 09.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-09T17:35+0400

2022-01-09T17:35+0400

2022-01-09T18:02+0400

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Размер ущерба устанавливается. Ранее 5 января здание подожгли сторонники беспорядков в Казахстане.Напомним, что 2 января в стране начались протесты против роста цен на топливо, 4 января на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Правоохранители применяли для разгона протестов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В Алма-Ате и в Мангистауской области был введён режим ЧП до 19 января.

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видео, казахстан, мультимедиа, ситуация в казахстане, видео