https://sputnik-georgia.ru/20220110/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-2-953-263485053.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 953

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 953

За последние 24 часа от коронавируса скончался 31 человек, выздоровели за сутки 1 085 человек, а с начала пандемии - 10.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-10T10:51+0400

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2022-01-10T10:51+0400

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 953. Скончался 31 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 962 827 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 085 человек, а с начала пандемии - 913 528. Скончались 14 218.За сутки сделано 25 745 тестов, в том числе 15 240 на антиген и 10 505 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки - 11,47%, за последние 14 дней - 7,76%, за последние семь дней – 9,57%.К этому времени сделано 2 553 749 прививок, в том числе за последние сутки 1 899.В карантине в данное время находятся 69 человек, в стационарах - 4 409, в ковид-гостиницах - 1 694.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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