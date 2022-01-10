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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920
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Грузия на грани эпидшторма – специалисты делают неутешительные прогнозы
Грузия на грани эпидшторма – специалисты делают неутешительные прогнозы
Эпидемиологи с тревогой ждут конца января, именно к этому времени в Грузии пандемия может достичь невиданного пика 10.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-10T12:44+0400
2022-01-10T12:44+0400
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Грузинские эпидемиологи предупреждают о резком ухудшении эпидемиологической ситуации в ближайшие две недели.В Грузии началась шестая волна распространения коронавируса. Специалисты ожидают пикового распространения нового штамма "омикрон" к концу января. Госпитальный сектор готовится к максимальной загруженности и наплыва большого количества пациентов.Аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов призывает граждан к осторожности, поскольку новый штамм только появился и набирает обороты.Откроются ли школы в Грузии с 17 января – мнение эксперта&gt;&gt;"Вариант "омикрона" может быть светом в конце тоннеля. Мы часто слышим подобные оценки в Грузии и в международных СМИ, но мы не должны забывать, что пока находимся только у входа этого тоннеля", – написал на собственной странице в Facebook Кулумбегов. Ранее представители ВОЗ заявили, что новый штамм "омикрон" может стать началом конца пандемии коронавируса. В Грузии к этому времени выявлено 600 лабораторно подтвержденных случаев "омикрона". Но эпидемиологи уже начали активно отслеживать и еще один новый штамм "дельтакрон". Это гибрид штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон", обнаруженный на Кипре. Специалистам пока трудно делать прогнозы, способен ли он вытеснить уже распространившиеся мутации. В Грузии новую мутацию коронавируса пока не выявили.По словам руководителя Национальной технической группы советников по иммунизации, медицинского директора Центральной детской больницы им. Иашвили, профессора Иване Чхаидзе, нужно минимум две недели для того, чтобы специалисты сумели дать точное определение "дельтакрону" и понять, является ли он более опасным, чем "омикрон".В Грузии эпидситуация остается тяжелой. За последние сутки выявлено 2 953 новых случая инфекции. С начала пандемии в стране зафиксировано более 962 тысяч случаев инфицирования, более 913 тысяч выздоровели, 14 218 скончались. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Грузия на грани эпидшторма – специалисты делают неутешительные прогнозы

12:44 10.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - масочный режим, прохожие в масках на улице
Эпидемия коронавируса - масочный режим, прохожие в масках на улице - Sputnik Грузия, 1920, 10.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Эпидемиологи с тревогой ждут конца января, именно к этому времени в Грузии пандемия может достичь невиданного пика
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Грузинские эпидемиологи предупреждают о резком ухудшении эпидемиологической ситуации в ближайшие две недели.
В Грузии началась шестая волна распространения коронавируса. Специалисты ожидают пикового распространения нового штамма "омикрон" к концу января. Госпитальный сектор готовится к максимальной загруженности и наплыва большого количества пациентов.

"Мы практически уже перешли с пятой волны на шестую. Я недавно уже отметил, что это будет шторм с очень тяжелыми последствиями. Уже через одну-две недели мы получим эти результаты. Праздничные дни еще больше ускорят рост количества инфицированных", – заявил доктор медицинских наук, эксперт по вопросам здравоохранения Дэви Табидзе.

Аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов призывает граждан к осторожности, поскольку новый штамм только появился и набирает обороты.
Откроются ли школы в Грузии с 17 января – мнение эксперта>>
"Вариант "омикрона" может быть светом в конце тоннеля. Мы часто слышим подобные оценки в Грузии и в международных СМИ, но мы не должны забывать, что пока находимся только у входа этого тоннеля", – написал на собственной странице в Facebook Кулумбегов.
Ранее представители ВОЗ заявили, что новый штамм "омикрон" может стать началом конца пандемии коронавируса.
В Грузии к этому времени выявлено 600 лабораторно подтвержденных случаев "омикрона". Но эпидемиологи уже начали активно отслеживать и еще один новый штамм "дельтакрон". Это гибрид штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон", обнаруженный на Кипре. Специалистам пока трудно делать прогнозы, способен ли он вытеснить уже распространившиеся мутации. В Грузии новую мутацию коронавируса пока не выявили.
По словам руководителя Национальной технической группы советников по иммунизации, медицинского директора Центральной детской больницы им. Иашвили, профессора Иване Чхаидзе, нужно минимум две недели для того, чтобы специалисты сумели дать точное определение "дельтакрону" и понять, является ли он более опасным, чем "омикрон".

"Пока рано говорить об этом, основываясь на данных 25 человек, на очень скудную информацию, только на то, что он ("дельтакрон" – ред.) включает набор двух разных вариантов", – заявил Чхаидзе.

В Грузии эпидситуация остается тяжелой. За последние сутки выявлено 2 953 новых случая инфекции. С начала пандемии в стране зафиксировано более 962 тысяч случаев инфицирования, более 913 тысяч выздоровели, 14 218 скончались. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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