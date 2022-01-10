https://sputnik-georgia.ru/20220110/otkroyutsya-li-shkoly-v-gruzii-s-17-yanvarya--mnenie-eksperta-263483121.html

Откроются ли школы в Грузии с 17 января – мнение эксперта

Откроются ли школы в Грузии с 17 января – мнение эксперта

Сейчас в стране открыты все учреждения, поэтому школы не должны закрыться первым, считает иммунолог 10.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-10T09:01+0400

2022-01-10T09:01+0400

2022-01-10T09:01+0400

общество

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иване чхаидзе

школа

коронавирус covid-19

ограничения из-за коронавируса

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Показатель госпитализации детей в случае заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выше, чем в предыдущий период, поэтому открытие школ в стране остается довольно сложным вопросом, считает руководитель Национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили, профессор Иване Чхаидзе.Зимние каникулы в школах Грузии начались 30 декабря и продлятся до 17 января 2022 года. На время каникул пришелся рост случаев инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон". По данным на 7 января, в Грузии выявили 600 подтвержденных случаев нового штамма. Для сравнения: количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования по состоянию на 5 января составляло всего 335, а еще днем ранее – 4 января – было зафиксировано лишь 159 случаев. Первый случай инфицирования был зарегистрирован 20 декабря.По словам профессора, с одной стороны, "омикрон" не представляет такой угрозы в клиническом течении как его предшественники, но с другой – распространяется быстрее.Как отметил Чхаидзе, сейчас в стране открыты все учреждения, поэтому школы не должны закрыться первыми.Число инфицированных "омикроном" в Грузии может за сутки вырасти вдвое >>"Нужно ждать развития событий. Посмотрим, сколько будет случаев, но ясно одно, если принять противоэпидемические меры – это ношение маски, дистанцирование, частое проветривание классных комнат и гигиена рук, отправка детей в школу вполне возможна. Самое главное – встретить их там в безопасной обстановке", – сказал Чхаидзе.Грузия переживает пятую волну пандемии коронавируса. В дни новогодних праздников ежедневно выявляют от 2-4 тысяч новых случаев инфицирования. Самый низкий показатель в 2022 году был зафиксирован 2 января – 796 случаев. Высоким остается показатель смертности – 30-40 человек. 4 января от последствий коронавируса скончались 67 пациентов. Общее число умерших достигло 14 156 человек, инфицированы 956 032. При этом полностью вакцинировано лишь 40,6% взрослого населения Грузии.Ковид-статистика Грузии за сутки: число новых случаев в Тбилиси и регионах растет >>Эпидемиологи предупреждают, что заражаться "омикроном" могут уже переболевшие коронавирусом, а также вакцинированные, поэтому призывают население соблюдать меры предосторожности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, иване чхаидзе, школа, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса