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Грузия откроет свой фармацевтический рынок для Турции – премьер
Грузия откроет свой фармацевтический рынок для Турции – премьер
Правительство Грузии продолжает искать пути снижения цен на медикаменты 10.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-10T13:14+0400
2022-01-10T13:14+0400
2022-01-10T13:14+0400
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Грузия откроет свой фармацевтический рынок для Турции, что снизит цены на медикаменты, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили перед заседанием правительства.В ноябре 2021 года премьер признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства. По словам премьера, правительство работает над законопроектом, который поможет улучшить ситуацию в этом направлении.Глава правительства сообщил, что уже на этой неделе будут приняты решения, которые позволят снизить цены на медикаменты.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, турция, правительство грузии
Грузия откроет свой фармацевтический рынок для Турции – премьер
Правительство Грузии продолжает искать пути снижения цен на медикаменты
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Грузия откроет свой фармацевтический рынок для Турции, что снизит цены на медикаменты, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили перед заседанием правительства.
В ноябре 2021 года премьер признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства.
"Агентство конкуренции уже завершило работу над отчетом по фармацевтическому рынку. Новый министр (здравоохранения) уже встретился с главой Агентства конкуренции. Вместе они спланировали дальнейшие мероприятия. Мы также планируем открыть турецкий рынок, в страну начнут поступать высококачественные лекарства, что, по нашим прогнозам, значительно снизит цены на лекарства", – заявил Гарибашвили.
По словам премьера, правительство работает над законопроектом, который поможет улучшить ситуацию в этом направлении.
Глава правительства сообщил, что уже на этой неделе будут приняты решения, которые позволят снизить цены на медикаменты.
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