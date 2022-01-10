https://sputnik-georgia.ru/20220110/gruziya-otkroet-svoy-farmatsevticheskiy-rynok-dlya-turtsii--premer-263489579.html

Грузия откроет свой фармацевтический рынок для Турции – премьер

Грузия откроет свой фармацевтический рынок для Турции – премьер

Правительство Грузии продолжает искать пути снижения цен на медикаменты 10.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-10T13:14+0400

2022-01-10T13:14+0400

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Грузия откроет свой фармацевтический рынок для Турции, что снизит цены на медикаменты, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили перед заседанием правительства.В ноябре 2021 года премьер признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства. По словам премьера, правительство работает над законопроектом, который поможет улучшить ситуацию в этом направлении.Глава правительства сообщил, что уже на этой неделе будут приняты решения, которые позволят снизить цены на медикаменты.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, турция, правительство грузии