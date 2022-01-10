https://sputnik-georgia.ru/20220110/kak-rossiyskim-turistam-pomogli-vybratsya-iz-kazakhstana---video-263491764.html
Как российским туристам помогли выбраться из Казахстана – видео
Как российским туристам помогли выбраться из Казахстана – видео
Российские туристы, которые приехали в Казахстан на горнолыжный курорт, но застряли в стране из-за протестов, смогли улететь домой после того, как им помогли... 10.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-10T12:50+0400
2022-01-10T12:50+0400
2022-01-10T13:06+0400
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минобороны рф
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Российским туристам в дни беспорядков в Казахстане помогли выбраться из страны миротворцы. Все новогодние праздники путешественники провели в гостинице. Улететь самостоятельно они не могли – международный аэропорт "Алматы" не работал. Тогда туристы обратились к руководству российских миротворческих сил. И им тут же пришли на помощь. Посадили в военно-транспортный самолет и отправили домой.О том, как пережили новогодние праздники российские путешественники в Казахстане и как они благодарны миротворцам, – смотрите в видео.
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видео, туризм, казахстан, мультимедиа, минобороны рф, ситуация в казахстане, видео
Как российским туристам помогли выбраться из Казахстана – видео
12:50 10.01.2022 (обновлено: 13:06 10.01.2022)
Российские туристы, которые приехали в Казахстан на горнолыжный курорт, но застряли в стране из-за протестов, смогли улететь домой после того, как им помогли миротворцы. Подробнее – смотрите в видео
Российским туристам в дни беспорядков в Казахстане помогли выбраться из страны миротворцы. Все новогодние праздники путешественники провели в гостинице. Улететь самостоятельно они не могли – международный аэропорт "Алматы" не работал.
Тогда туристы обратились к руководству российских миротворческих сил. И им тут же пришли на помощь. Посадили в военно-транспортный самолет и отправили домой.
О том, как пережили новогодние праздники российские путешественники в Казахстане и как они благодарны миротворцам, – смотрите в видео.