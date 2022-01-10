https://sputnik-georgia.ru/20220110/kak-rossiyskim-turistam-pomogli-vybratsya-iz-kazakhstana---video-263491764.html

Как российским туристам помогли выбраться из Казахстана – видео

Как российским туристам помогли выбраться из Казахстана – видео

Российские туристы, которые приехали в Казахстан на горнолыжный курорт, но застряли в стране из-за протестов, смогли улететь домой после того, как им помогли... 10.01.2022, Sputnik Грузия

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видео

туризм

казахстан

мультимедиа

минобороны рф

ситуация в казахстане

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Российским туристам в дни беспорядков в Казахстане помогли выбраться из страны миротворцы. Все новогодние праздники путешественники провели в гостинице. Улететь самостоятельно они не могли – международный аэропорт "Алматы" не работал. Тогда туристы обратились к руководству российских миротворческих сил. И им тут же пришли на помощь. Посадили в военно-транспортный самолет и отправили домой.О том, как пережили новогодние праздники российские путешественники в Казахстане и как они благодарны миротворцам, – смотрите в видео.

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