Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220110/kak-vyglyadit-zdanie-bolnitsy-v-alma-ate-postradavshee-v-khode-besporyadkov---video-263493673.html
Как выглядит здание больницы в Алма-Ате, пострадавшее в ходе беспорядков - видео
Как выглядит здание больницы в Алма-Ате, пострадавшее в ходе беспорядков - видео
Корреспондент Sputnik Казахстан снял больницу в Алма-Ате, куда ворвались люди с оружием. Они требовали от врачей помочь раненым среди нападавших и участников... 10.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-10T13:39+0400
2022-01-10T13:45+0400
видео
казахстан
мультимедиа
алматы
беспорядки
ситуация в казахстане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0a/263493424_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_bab09121efd435388eae5694304fb448.jpg
Журналист Sputnik Казахстан приблизился к зданию максимально близко и описал свои ощущения от увиденного. Смотрите его видео с закадровыми комментариями.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП. Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.
казахстан
алматы
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0a/263493424_74:0:1211:853_1920x0_80_0_0_c16bee08ae81650764082ecce330e54c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, казахстан, мультимедиа, алматы, беспорядки, ситуация в казахстане, видео

Как выглядит здание больницы в Алма-Ате, пострадавшее в ходе беспорядков - видео

13:39 10.01.2022 (обновлено: 13:45 10.01.2022)
© video: Sputnik
Подписаться на
Корреспондент Sputnik Казахстан снял больницу в Алма-Ате, куда ворвались люди с оружием. Они требовали от врачей помочь раненым среди нападавших и участников беспорядков
Журналист Sputnik Казахстан приблизился к зданию максимально близко и описал свои ощущения от увиденного. Смотрите его видео с закадровыми комментариями.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП. Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:59Вечер памяти Серго Параджанова пройдет в Тбилиси
15:29Ушел из жизни грузинский композитор Нодар Мамисашвили
14:59Грузия закупила медикаменты для лечения коронавируса
14:33Скончался грузинский поэт Резо Амашукели
14:11Резкий запах в Батуми – источник пока не найден
13:56В Грузии потеплеет до 20 градусов
13:14Грузия откроет свой фармацевтический рынок для Турции – премьер
12:57В Казахстане использовались "майданные технологии" - Путин
12:44Грузия на грани эпидшторма – специалисты делают неутешительные прогнозы
12:28"Мы очень переживаем" - премьер Грузии о событиях в Казахстане
12:12Николь Кидман названа лучшей актрисой на кинопремии "Золотой глобус"
12:04Выдача новых проездных в Тбилиси возобновлена
11:49COVID-статистика Грузии: последние данные
11:33Авиарейсы между Грузией и Казахстаном осуществляются в обычном режиме
11:17Точный прогноз погоды в Тбилиси на 10-16 января
11:06Кто получил "Золотой глобус"? Названы лауреаты кинопремии
10:51Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 953
09:36Названа сумма ущерба от беспорядков в Казахстане
09:20Курс лари на понедельник – 3,089 GEL/$1
09:01Откроются ли школы в Грузии с 17 января – мнение эксперта