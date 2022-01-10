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Как выглядит здание больницы в Алма-Ате, пострадавшее в ходе беспорядков - видео
Как выглядит здание больницы в Алма-Ате, пострадавшее в ходе беспорядков - видео
Корреспондент Sputnik Казахстан снял больницу в Алма-Ате, куда ворвались люди с оружием. Они требовали от врачей помочь раненым среди нападавших и участников... 10.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-10T13:39+0400
2022-01-10T13:39+0400
2022-01-10T13:45+0400
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Журналист Sputnik Казахстан приблизился к зданию максимально близко и описал свои ощущения от увиденного. Смотрите его видео с закадровыми комментариями.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП. Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.
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видео, казахстан, мультимедиа, алматы, беспорядки, ситуация в казахстане, видео
Как выглядит здание больницы в Алма-Ате, пострадавшее в ходе беспорядков - видео
13:39 10.01.2022 (обновлено: 13:45 10.01.2022)
Корреспондент Sputnik Казахстан снял больницу в Алма-Ате, куда ворвались люди с оружием. Они требовали от врачей помочь раненым среди нападавших и участников беспорядков
Журналист Sputnik Казахстан
приблизился к зданию максимально близко и описал свои ощущения от увиденного. Смотрите его видео с закадровыми комментариями.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.
По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП. Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.