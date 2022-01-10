https://sputnik-georgia.ru/20220110/kak-vyglyadit-zdanie-bolnitsy-v-alma-ate-postradavshee-v-khode-besporyadkov---video-263493673.html

Как выглядит здание больницы в Алма-Ате, пострадавшее в ходе беспорядков - видео

Как выглядит здание больницы в Алма-Ате, пострадавшее в ходе беспорядков - видео

Корреспондент Sputnik Казахстан снял больницу в Алма-Ате, куда ворвались люди с оружием. Они требовали от врачей помочь раненым среди нападавших и участников... 10.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-10T13:39+0400

2022-01-10T13:39+0400

2022-01-10T13:45+0400

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казахстан

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алматы

беспорядки

ситуация в казахстане

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Журналист Sputnik Казахстан приблизился к зданию максимально близко и описал свои ощущения от увиденного. Смотрите его видео с закадровыми комментариями.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП. Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.

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