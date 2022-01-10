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Министр финансов Грузии: госбюджет на 2021 год выполнен на 100%

Министр финансов Грузии: госбюджет на 2021 год выполнен на 100%

На борьбу с пандемией в прошлом году в Грузии всего было потрачено более 1,9 миллиарда лари, сообщил министр 10.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-10T20:02+0400

2022-01-10T20:02+0400

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Государственный бюджет на 2021 год выполнен на 100%, в том числе и в его консолидированной расходной части, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили.Государственный бюджет Грузии на 2021 год пришлось пересмотреть из-за двух главных факторов: улучшение прогнозов по макроэкономическим показателям и сокращение долга правительства. Прогноз учитывал как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, в том числе и по Грузии."В целом ассигнования госбюджета превысили 19,8 миллиарда лари, а расходная часть консолидированного бюджета превысила 22,3 миллиарда лари", - сказал Хуцишвили на брифинге.По словам главы Минфина, в прошлом году на инфраструктуру были потрачены значительные средства - 4,7 миллиарда лари, что составляет 8,1% ВВП.Как сказал Хуцишвили, капитальные затраты в этом году прогнозируются на уровне 9% от ВВП, что является историческим максимумом капитальных затрат в стране.Как отметил министр финансов, в прошлом, 2021 году, страна добилась двузначного экономического роста и полностью профинансировала задачи и расходы в сфере здравоохранения. Также были выделены средства на финансирование достаточно важных проектов, и одновременно с этим были сокращены дефицит бюджета и государственный долг.В декабре прошлого года парламент Грузии утвердил поправки в государственный бюджет 2021 года, согласно которым поступления в госбюджет в 2021 году увеличили на 161,1 миллиона лари и составили около 18,1 миллиарда лари.При этом доходы увеличились на 300 миллионов лари и составили 12,5 миллиарда лари.Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета вырос примерно на 297,4 миллиона лари и составил около 19,976 миллиарда лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, министерство финансов грузии, бюджет грузии