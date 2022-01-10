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Названа причина пожара в доме в Нью-Йорке, унесшего жизни 19 человек
Названа причина пожара в доме в Нью-Йорке, унесшего жизни 19 человек
Власти Нью-Йорка называли пожар в Бронксе сильнейшим за последние 30 лет 10.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-10T08:02+0400
2022-01-10T08:03+0400
происшествия
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пожар
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Неисправный электрообогреватель стал причиной сильного пожара в жилом доме в Бронксе в Нью-Йорке, сообщил журналистам шеф пожарного управления города Дэниэл Найгро.Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил, что в результате пожара в Бронксе в воскресенье погибли 19 человек, в том числе 9 детей. Более 30 человек находятся в больницах.Ранее отмечалось, что 63 человека получили различные травм от дыма и огня. По меньшей мере 32 человека были доставлены в больницы города с травмами, опасными для жизни. СМИ отмечают, что власти города называют этот пожар сильнейшим за последние 30 лет.
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происшествия, новости, в мире, пожар, нью-йорк

Названа причина пожара в доме в Нью-Йорке, унесшего жизни 19 человек

08:02 10.01.2022 (обновлено: 08:03 10.01.2022)
© photo: Sputnik / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - Sputnik Грузия, 1920, 10.01.2022
© photo: Sputnik / Дмитрий Паршин
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Власти Нью-Йорка называли пожар в Бронксе сильнейшим за последние 30 лет
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Неисправный электрообогреватель стал причиной сильного пожара в жилом доме в Бронксе в Нью-Йорке, сообщил журналистам шеф пожарного управления города Дэниэл Найгро.
Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил, что в результате пожара в Бронксе в воскресенье погибли 19 человек, в том числе 9 детей. Более 30 человек находятся в больницах.

"Этот пожар начался в квартире в спальне из-за неисправного электрообогревателя. Это и стало причиной возгорания. Дверь в квартиру оставалась, к несчастью, открытой, когда хозяева ушли. Дым распространился по зданию. Таким образом, мы имеем колоссальную потерю жизней", – сказал Найгро.

Ранее отмечалось, что 63 человека получили различные травм от дыма и огня. По меньшей мере 32 человека были доставлены в больницы города с травмами, опасными для жизни. СМИ отмечают, что власти города называют этот пожар сильнейшим за последние 30 лет.
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