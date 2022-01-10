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Названа причина пожара в доме в Нью-Йорке, унесшего жизни 19 человек

Названа причина пожара в доме в Нью-Йорке, унесшего жизни 19 человек

Власти Нью-Йорка называли пожар в Бронксе сильнейшим за последние 30 лет 10.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-10T08:02+0400

2022-01-10T08:02+0400

2022-01-10T08:03+0400

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Неисправный электрообогреватель стал причиной сильного пожара в жилом доме в Бронксе в Нью-Йорке, сообщил журналистам шеф пожарного управления города Дэниэл Найгро.Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил, что в результате пожара в Бронксе в воскресенье погибли 19 человек, в том числе 9 детей. Более 30 человек находятся в больницах.Ранее отмечалось, что 63 человека получили различные травм от дыма и огня. По меньшей мере 32 человека были доставлены в больницы города с травмами, опасными для жизни. СМИ отмечают, что власти города называют этот пожар сильнейшим за последние 30 лет.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, в мире, пожар, нью-йорк