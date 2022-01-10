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Ника Мелия покинул пост председателя политсовета "Нацдвижения"
Ника Мелия покинул пост председателя политсовета "Нацдвижения"
При этом Мелия сохранил пост руководителя партии, созданной экс-президентом Михаилом Саакашвили 10.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-10T17:31+0400
2022-01-10T17:31+0400
2022-01-10T17:37+0400
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Ника Мелия покинул пост председателя политсовета самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение", однако сохранил должность руководителя партии, сообщает телеканал "Имеди".Решение было принято в понедельник на заседании политсовета партии. Вместо Мелия управлять политсоветом "Нацдвижения" теперь будет Коба Накопия, который до этого занимал должность исполнительного секретаря партии. Заместителем Накопия на новой позиции будет Акакий Минашвили. Кроме того, по решению политсовета, пост исполнительного секретаря вместо Накопия занял Петре Цискаришвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, тбилиси, единое нацдвижение, ника мелия, петре цискаришвили, коба накопия
Ника Мелия покинул пост председателя политсовета "Нацдвижения"
17:31 10.01.2022 (обновлено: 17:37 10.01.2022)
При этом Мелия сохранил пост руководителя партии, созданной экс-президентом Михаилом Саакашвили
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik.
Ника Мелия покинул пост председателя политсовета самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение", однако сохранил должность руководителя партии, сообщает телеканал "Имеди
".
Решение было принято в понедельник на заседании политсовета партии.
Вместо Мелия управлять политсоветом "Нацдвижения" теперь будет Коба Накопия, который до этого занимал должность исполнительного секретаря партии. Заместителем Накопия на новой позиции будет Акакий Минашвили.
Кроме того, по решению политсовета, пост исполнительного секретаря вместо Накопия занял Петре Цискаришвили.
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