https://sputnik-georgia.ru/20220110/perebroska-v-kazakhstan-mirotvortsev-iz-armenii-belarusi-i-kyrgyzstana---video-263505764.html

Переброска в Казахстан миротворцев из Армении, Беларуси и Кыргызстана - видео

Переброска в Казахстан миротворцев из Армении, Беларуси и Кыргызстана - видео

Ряды миротворцев в Казахстане пополнились. Помимо российских подразделений туда прибыли военные подразделения Армении, Беларуси и Кыргызстана. Как проходила... 10.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-10T20:01+0400

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россия

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казахстан

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беспорядки

одкб

миротворцы

ситуация в казахстане

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Все миротворцы в рамках миссии ОДКБ будут выполнять общие задачи: помогать казахстанским силам правопорядка и защищать важные государственные объекты. Накануне миротворцы весь день продолжали вылетать одновременно с разных аэродромов. Sputnik собрал для вас общее видео из трех стран, которые, так же как и Россия, будут помогать республике наладить мирную жизнь.

казахстан

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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