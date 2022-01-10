https://sputnik-georgia.ru/20220110/perebroska-v-kazakhstan-mirotvortsev-iz-armenii-belarusi-i-kyrgyzstana---video-263505764.html
Переброска в Казахстан миротворцев из Армении, Беларуси и Кыргызстана - видео
Переброска в Казахстан миротворцев из Армении, Беларуси и Кыргызстана - видео
Ряды миротворцев в Казахстане пополнились. Помимо российских подразделений туда прибыли военные подразделения Армении, Беларуси и Кыргызстана. Как проходила... 10.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-10T20:01+0400
2022-01-10T20:01+0400
2022-01-10T20:17+0400
россия
видео
казахстан
мультимедиа
беспорядки
одкб
миротворцы
ситуация в казахстане
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Все миротворцы в рамках миссии ОДКБ будут выполнять общие задачи: помогать казахстанским силам правопорядка и защищать важные государственные объекты. Накануне миротворцы весь день продолжали вылетать одновременно с разных аэродромов. Sputnik собрал для вас общее видео из трех стран, которые, так же как и Россия, будут помогать республике наладить мирную жизнь.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, видео, казахстан, мультимедиа, беспорядки, одкб, миротворцы, ситуация в казахстане, видео
Переброска в Казахстан миротворцев из Армении, Беларуси и Кыргызстана - видео
20:01 10.01.2022 (обновлено: 20:17 10.01.2022)
Ряды миротворцев в Казахстане пополнились. Помимо российских подразделений туда прибыли военные подразделения Армении, Беларуси и Кыргызстана. Как проходила переброска военнослужащих - смотрите в видео
Все миротворцы в рамках миссии ОДКБ будут выполнять общие задачи: помогать казахстанским силам правопорядка и защищать важные государственные объекты.
Накануне миротворцы весь день продолжали вылетать одновременно с разных аэродромов. Sputnik собрал для вас общее видео из трех стран, которые, так же как и Россия, будут помогать республике наладить мирную жизнь.