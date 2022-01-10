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Переброска в Казахстан миротворцев из Армении, Беларуси и Кыргызстана - видео
Переброска в Казахстан миротворцев из Армении, Беларуси и Кыргызстана - видео
Ряды миротворцев в Казахстане пополнились. Помимо российских подразделений туда прибыли военные подразделения Армении, Беларуси и Кыргызстана. Как проходила... 10.01.2022, Sputnik Грузия
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Все миротворцы в рамках миссии ОДКБ будут выполнять общие задачи: помогать казахстанским силам правопорядка и защищать важные государственные объекты. Накануне миротворцы весь день продолжали вылетать одновременно с разных аэродромов. Sputnik собрал для вас общее видео из трех стран, которые, так же как и Россия, будут помогать республике наладить мирную жизнь.
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россия, видео, казахстан, мультимедиа, беспорядки, одкб, миротворцы, ситуация в казахстане, видео

Переброска в Казахстан миротворцев из Армении, Беларуси и Кыргызстана - видео

20:01 10.01.2022 (обновлено: 20:17 10.01.2022)
© video : YouTube/ КР Коргоо министрлиги/ Минобороны России
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Ряды миротворцев в Казахстане пополнились. Помимо российских подразделений туда прибыли военные подразделения Армении, Беларуси и Кыргызстана. Как проходила переброска военнослужащих - смотрите в видео
Все миротворцы в рамках миссии ОДКБ будут выполнять общие задачи: помогать казахстанским силам правопорядка и защищать важные государственные объекты.
Накануне миротворцы весь день продолжали вылетать одновременно с разных аэродромов. Sputnik собрал для вас общее видео из трех стран, которые, так же как и Россия, будут помогать республике наладить мирную жизнь.
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