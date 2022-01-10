https://sputnik-georgia.ru/20220110/posolstvo-kazakhstana-v-gruzii-delaet-vse-vozmozhnoe-dlya-pomoschi-svoim-grazhdanam-263506918.html

Посольство Казахстана в Грузии делает все возможное для помощи своим гражданам

Посольство Казахстана в Грузии делает все возможное для помощи своим гражданам

Застрявшие в Грузии граждане Казахстана находятся в затруднительном положении и не имеют информации о том, когда смогут вернуться домой 10.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-10T20:46+0400

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Посольство Казахстана с момента приостановления авиарейсов из Грузии делает все возможное для возвращения казахстанцев на родину, а также обеспечивает их всем необходимым для комфортного пребывания в стране, заявили корреспонденту Sputnik Грузия в дипмиссии Казахстана в Грузии.В редакцию Sputnik Грузия все чаще стали поступать письма от застрявших в Грузии граждан Казахстана с просьбой распространить информацию об их нуждах – многие остались без денег и возможности связаться со своими родными для получения финансовой помощи. При этом граждане Казахстана заявляют, что находятся в затруднительном положении и не имеют информации о том, когда смогут вернуться домой. В разговоре со Sputnik Грузия почетный консул Казахстана Георгий Джахуташвили заявил, что Казахстанско-грузинским экономическим объединением была развернута целая кампания помощи казахстанцам, которые не могут вернуться домой.По словам почетного консула, во всех крупных городах – Тбилиси, Кутаиси и Батуми, работают волонтеры, которые сразу же откликаются на нужды застрявших в Грузии граждан Казахстана. Волонтерской группой, созданной сотрудниками посольства, была оказана помощь 76 людям в размещении, питании, организации переезда, обеспечении медикаментами.Всем казахстанцам, которые пока не могут отправиться домой, предоставляется возможность прохождения бесплатного ПЦР-тестирования. В случае положительного результата на СOVID-19, гражданам так же будет оказана необходимая финансовая поддержка."По законодательству Грузии, проживание в карантинных гостиницах иностранные граждане оплачивают за свой счет. Однако, если ваш рейс в Казахстан был отменен или перенесен, вам необходимо заполнить форму, тогда проживание в ковид-отеле будет бесплатным", - сообщают в посольстве.В дипломатическом представительстве подчеркивают, что программа осуществляется при поддержке посольства Казахстана в Грузии, за счет финансирования Казахстанско-грузинского экономического объединения, а также членов и учредителей объединения."Хотим выразить благодарность казахстанским бизнесменам, работающим в Грузии, и нашим грузинским друзьям, в частности группе волонтеров, которая состояла не только из казахов, но и грузин, русских, азербайджанцев, украинцев и всех остальных неравнодушных", - заявили в пресс-службе посольства Казахстана в Грузии.В данный момент полеты из Грузии в Казахстан постепенно возобновляются. По информации посольства, приоритет на посадку отдается тем лицам, которые имеют на руках билет на тот или иной рейс, далее свободные места распределяются между гражданами, которые не смогли уехать из страны после 5 января."Также еще пока не могут улететь пассажиры из Алма-Аты, так как там частично приостановлена работа аэропорта. Мы очень надеемся, что все проблемы в скором времени будут решены и казахстанцы совсем скоро смогут отправиться домой", - заявили в посольстве.Ситуация в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Изначально жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В результате в Алма-Ате 4-6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие.До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП. После обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Во время беспорядков в Казахстане задержали около 5,8 тысячи человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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