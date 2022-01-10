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Премьер Грузии выразил соболезнования в связи с кончиной поэта Резо Амашукели
Премьер Грузии выразил соболезнования в связи с кончиной поэта Резо Амашукели
Выдающийся грузинский поэт Резо (Реваз) Амашукели скончался в возрасте 85 лет 10.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-10T16:16+0400
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования в связи с кончиной известного поэта Резо Амашукели.Глава правительства отметил, что поэзия Амашукели, созданная с большой любовью к родине и человеку, являлась неповторимым почерком и важнейшим приобретением отечественной литературы. "Он был лучшим гражданином своей страны. Бескомпромиссная общественная позиция господина Резо с советских времен и до последней минуты его жизни является для всех нас примером. В эти трудные времена выражаю свою поддержку и искренние соболезнования семье господина Резо и всей Грузии", - пишет Гарибашвили на своей официальной Facebook-странице.Резо Амашукели окончил филологический факультет ТГУ в 1960 году. Его стихи и поэмы публикуются с 1957 года.Стихотворение Резо Амашукели "Зов" было удостоено премии Комсоюза в 1968 году. Амашукели был секретарем Союза писателей Грузии (1986). В 1988-1989 годах был первым заместителем председателя Общества Шота Руставели. Был заместителем председателя Союза граждан (1993). Являлся почетным гражданином Тбилиси (2003 г.). Резо Амашукели также был награжден Орденом Чести (1996).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, тбилиси, ираклий гарибашвили

Премьер Грузии выразил соболезнования в связи с кончиной поэта Резо Амашукели

16:16 10.01.2022
© Facebook / Radio TbilisiПоэт Резо Амашукели
Поэт Резо Амашукели - Sputnik Грузия, 1920, 10.01.2022
© Facebook / Radio Tbilisi
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Выдающийся грузинский поэт Резо (Реваз) Амашукели скончался в возрасте 85 лет
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования в связи с кончиной известного поэта Резо Амашукели.
Глава правительства отметил, что поэзия Амашукели, созданная с большой любовью к родине и человеку, являлась неповторимым почерком и важнейшим приобретением отечественной литературы.
"Он был лучшим гражданином своей страны. Бескомпромиссная общественная позиция господина Резо с советских времен и до последней минуты его жизни является для всех нас примером. В эти трудные времена выражаю свою поддержку и искренние соболезнования семье господина Резо и всей Грузии", - пишет Гарибашвили на своей официальной Facebook-странице.
Резо Амашукели окончил филологический факультет ТГУ в 1960 году. Его стихи и поэмы публикуются с 1957 года.
Стихотворение Резо Амашукели "Зов" было удостоено премии Комсоюза в 1968 году. Амашукели был секретарем Союза писателей Грузии (1986). В 1988-1989 годах был первым заместителем председателя Общества Шота Руставели. Был заместителем председателя Союза граждан (1993). Являлся почетным гражданином Тбилиси (2003 г.). Резо Амашукели также был награжден Орденом Чести (1996).
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