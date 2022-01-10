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Сколько природного газа в Грузию поставил Азербайджан
Сколько природного газа в Грузию поставил Азербайджан
В январе-ноябре этого года в Азербайджане было добыто 39,7 млрд кубометров природного газа 10.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-10T08:32+0400
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. В январе-ноябре 2021 года Азербайджан поставил в Грузию 1,8 миллиарда кубометров природного газа, сообщает Sputnik Азербайджан.Согласно информации министерства энергетики АР, за отчетный период Азербайджан экспортировал 16,9 миллиарда кубометров природного газа, что на 39,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Согласно отчету Минэнерго, в январе-ноябре этого года в Азербайджане было добыто 39,7 млрд кубометров природного газа. При этом 12,1 млрд кубометров газа было извлечено с блока АЧГ, 20,4 млрд кубометров – с месторождения "Шахдениз" и 7,2 млрд кубометров – с месторождений SOCAR. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча газа увеличилась на 17,8% или примерно на 6 млрд кубометров, сообщает Sputnik Азербайджан.Согласно балансу природного газа в Грузии на 2021 год, всего в текущем году планируется закупить из Азербайджана 2,5 миллиарда кубометров газа. При этом от консорциума "Шах-Дениз", в качестве платы за транзит и по льготным ценам, Грузия получит один миллиард кубометров, а у компании SOCAR планируется закупить 1,5 миллиарда кубометров.
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экономика, новости, грузия, азербайджан, socar, газ
Сколько природного газа в Грузию поставил Азербайджан
В январе-ноябре этого года в Азербайджане было добыто 39,7 млрд кубометров природного газа
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. В январе-ноябре 2021 года Азербайджан поставил в Грузию 1,8 миллиарда кубометров природного газа, сообщает Sputnik Азербайджан.
Согласно информации министерства энергетики АР, за отчетный период Азербайджан экспортировал 16,9 миллиарда кубометров природного газа, что на 39,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В январе-ноябре этого года около 7,7 млрд кубометров газа было экспортировано в Турцию, около 7,3 млрд кубометров – в Европу.
Согласно отчету Минэнерго, в январе-ноябре этого года в Азербайджане было добыто 39,7 млрд кубометров природного газа. При этом 12,1 млрд кубометров газа было извлечено с блока АЧГ, 20,4 млрд кубометров – с месторождения "Шахдениз" и 7,2 млрд кубометров – с месторождений SOCAR. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча газа увеличилась на 17,8% или примерно на 6 млрд кубометров, сообщает Sputnik Азербайджан
.
Согласно балансу природного газа в Грузии на 2021 год, всего в текущем году планируется закупить из Азербайджана 2,5 миллиарда кубометров газа. При этом от консорциума "Шах-Дениз", в качестве платы за транзит и по льготным ценам, Грузия получит один миллиард кубометров, а у компании SOCAR планируется закупить 1,5 миллиарда кубометров.